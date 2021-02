eSalon stellt Intensivtönung in Europa vor

Erstes und einziges wirklich kundenspezifisches Haarfarbenunternehmen optimiert das Haarfarbenerlebnis zu Hause mit neuer Intensivtönungs-Formel

EL SEGUNDO, Kalifornien, 17. Februar 2021 /PRNewswire/ -- eSalon , der Pionier in der Herstellung personalisierter Haarcolorationen für die Anwendung zu Hause, führt heute eine neue Intensivtönung auf dem europäischen Markt ein. Die ammoniakfreie Farbmischung verblasst nach etwa 24 Wäschen allmählich, wodurch kein harter Ansatz entsteht, wenn die Haare nachwachsen, so dass eine Haarfarbe problemlos gewechselt werden kann.

Die Intensivtönung ergänzt des Premium-Sortiment an professionellen Haarfarben und Haarpflegeprodukten von eSalon, und wurde intern von eSalons Kosmetikchemikern und Stylisten entwickelt.

Seit seiner Markteinführung vor über zehn Jahren, hat das Unternehmen bereits über 9,7 Millionen Aufträge in Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland ausgeliefert und kann über 251.000 einzigartige Farbkombinationen bereitstellen. Seit 2019 werden in der Londoner Produktionsstätte der Marke kundenspezifische Farben zusammengestellt und versandt. eSalon ist derzeit in über 20 europäischen Märkten erhältlich, einschließlich Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, und Großbritannien.

„Wir bieten seit einigen Jahren unsere individualisierten Haarfarben in Europa an und möchten jetzt unsere Kollektion von personalisierten Haarfarbenprodukten durch eine neue, salonfähige Intensivtönungsformel ergänzen", sagte Graham Jones, CEO von eSalon. „Mit dieser Formel bieten wir jetzt noch mehr individuelle Optionen für Kundinnen an, die sich die Haare färben möchten, ohne sich langfristig auf eine Coloration und deren Pflege festlegen zu müssen."

Lead Colourist Leianna Hillo erklärt die Intensivtönung und teilt Experten-Tipps, wie die besten Ergebnisse erzielt werden können:

F: Was ist eine Intensivtönung und wie funktioniert sie?

A: Die Intensivtönung enthält 0% Ammoniak. Sie wird mit einem niedrig dosierten Entwickler gemischt, so dass sie sich nach etwa 24 bis 28 Haarwäschen auswaschen lässt. Sie wird vor dem Waschen auf das trockene Haar aufgetragen und setzt vorübergehend Pigmente auf der Schuppenschicht des Haares ab.

F: Für wen sind Intensivtönungen geeignet?

A: Die Intensivtönungen sind perfekt für Benutzerinnen, die eine Farbänderung wünschen, sich aber nicht festlegen möchten, oder auch für alle, die ihren aktuellen Farbton mit einem neuen Farbton verbessern möchten. Sie sind auch ideal für Menschen mit bis zu 25 % Grauanteil. Warum nur 25 %? Weil die Intensivtönung nur an der Oberfläche der Haarsträhne bleibt. Die Farbe lässt Ihre Grautöne durchscheinen, so dass sie ein bisschen wie Highlights aussehen und sich mit Ihrem Gesamtfarbton verschmelzen können. Da die Intensivtönung nach etwa 24 bis 28 Haarwäschen allmählich verblasst, bleibt an der Stelle, an der Sie Ihr Haar zum letzten Mal gefärbt haben, keine auffällige Linie zurück, so dass am Haaransatz kein nennenswerter Nachwuchs entsteht. Dies bedeutet auch weniger Pflegeaufwand, wenn Sie nicht immer regelmäßig nachfärben oder einfach nur Ihre Farbe von Zeit zu Zeit ändern möchten.

F: Welche Ergebnisse kann ich von den Intensivtönungen erwarten?

A: Im Vergleich zur permanenten Coloration, wirken Intensivtönungen transparenter, sie bieten aber dennoch eine subtile Kaschierung für diejenigen mit nur wenigen Grautönen. Intensivtönungen sitzen nur auf der Schuppenschicht, weshalb sie das Haar nicht aufhellen können. Sie bieten aber tolle Möglichkeiten, um mit der Farbe zu spielen, indem man sie auf bereits aufgehelltes oder gesträhntes Haar aufträgt und so ein salonwürdiges, mehrdimensionales Finish erzielt. Die natürlichen Untertöne sollen verbessert oder ein subtiler Farbtupfer erzeugt werden? Man kann sich Intensivtönungen als Glanz vorstellen, der dem natürlichen Farbton Lebendigkeit verleiht.

F: Was sind die Vorteile der Intensivtönung?

A: Unsere Intensivtönungen (und Permanente Colorationen) sind mit pflegenden Inhaltsstoffen wie Vitamin E, B5 und Aloe Vera gefüllt, um das Haar zu kräftigen, samtig weich zu machen und dem Haar ein insgesamt gesund aussehendes Finish zu verleihen. Außerdem wurde wissenschaftlich nachgewiesen, dass die Formel mehr Glanz ins Haar bringt. Sehen Sie sich hier die komplette Liste unserer Zutaten an.

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.esalon.com. Verfolgen Sie eSalon in den sozialen Medien auf Instagram, Facebook, Twitter und YouTube.

Informationen zu eSalon

eSalon erfindet die Art und Weise, wie Frauen ihre Haare färben, neu. Dabei wird eine vollständig auf den Kunden spezifisch angepasste professionelle Coloration für die Anwendung zu Hause entwickelt, die auf Bestellung hergestellt und direkt zum Kunden geliefert wird. eSalon ist seit 2010 auf dem Markt und wurde mehrfach ausgezeichnet. eSalon bietet ein personalisiertes Colorationserlebnis durch eine einzigartige Kombination aus Expertise und modernster, doppelt patentierter Technologie. Jede einzelne Haarfarbe wird On-Demand in den Zentralen in Los Angeles und London zusammengestellt. Das Unternehmen hat bereits über 9,7 Millionen Aufträge in Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland ausgeliefert und verfügt über 251.000 einzigartige Farbkombinationen. Das gesamte Haarpflegesortiment von eSalon wurde durch das Leaping Bunny Programm als tierfreundlich ausgezeichnet. Im Juni 2020 hat das Unternehmen Colorsmith in den USA eingeführt, die erste und einzige kundenspezifische Haarfarbe für Männer. Colorsmith bietet das erste Programm seiner Art zur Reduzierung grauer Haare, das über 2 bis 3 Anwendungen die Grautöne schrittweise angleicht. Im Januar 2021 stellte das Unternehmen seine Haarpflegesortiment AURA personalisierte Haarpflege vor, einen vollkommen neuen Ansatz für die Haarpflege mit kundenspezifischen Premium-Shampoos, Pflegespülungen und Masken für alle Haartypen. AURA-Produkte werden auf der Grundlage der individuellen Haarbedürfnisse und -ziele auf Bestellung hergestellt und beinhalten die Option, ein semi-permanentes Pigment - eine Branchenneuheit - in der gewünschten Intensität und einen Duftzusatz nach Wahl hinzuzufügen. Das gesamte Haarpflegesortiment von eSalon wurde durch das Leaping Bunny Programm als tierfreundlich ausgezeichnet.

Pressekontakt:

Dara Toulch

[email protected]

