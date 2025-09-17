-Esaote abre nuevas oficinas en Maastricht y reafirma su presencia en los Países Bajos con planes de desarrollo de negocio e inversiones en capital humano

MAASTRICHT, Países Bajos y GÉNOVA, Italia, 17 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy Esaote, empresa líder en el campo del diagnóstico por imagen, ha celebrado la apertura de sus nuevas oficinas en Maastricht, donde lleva treinta años presente.

The opening ceremony of Esaote’s new offices in Maastricht.

Esta nueva inversión supone tanto una renovación como una reafirmación del compromiso de Esaote con la ciudad de Maastricht y los Países Bajos, donde ha establecido importantes actividades de ventas y servicios, investigación y desarrollo, así como de producción, a través de cuatro empresas: Esaote Europe B.V., Pie Medical Imaging B.V. (ambas en Maastricht), 3mensio Medical Imaging B.V. (Utrecht) y Proton B.V. (Sittard), con un total de 155 empleados.

En los Países Bajos, Esaote pretende continuar su crecimiento mediante el desarrollo de soluciones innovadoras tanto en el sector de la ecografía como en el de TI médica (en particular, soluciones de software desarrolladas para cardiólogos intervencionistas y cirujanos cardíacos, como imágenes estructurales cardíacas, análisis endovasculares y dimensionamiento y planificación preoperatoria).

El nuevo plan de negocio incluye una inversión en actividades de I+D de aproximadamente 10 millones de euros durante un periodo de 5 años a partir de 2026, destinada a ampliar la gama de soluciones de TI médica para el sector de la cardiología, con un aumento previsto del empleo de aproximadamente el 50 %.

Fundada en Italia desde cero a principios de los años ochenta, Esaote se ha convertido en uno de los líderes mundiales en diagnóstico por imagen (en particular, ecografía, resonancia magnética y TI médica), con 1.300 empleados, 15 filiales y una red de distribución que abarca más de 100 países en el mundo.

"Las excelentes instituciones académicas y el entorno impulsado por la innovación hacen de los Países Bajos un lugar ideal para el crecimiento continuo de nuestras operaciones", afirmó Franco Fontana, consejero delegado de Esaote. "La presencia de universidades y centros de investigación de primer nivel nos ha permitido atraer talento altamente cualificado y desarrollar soluciones de vanguardia, reforzando nuestro liderazgo en el sector".

"Nos complace anunciar esta inversión estratégica, que refleja nuestra firme confianza en el futuro del mercado y nuestro compromiso con la creación de valor a largo plazo. Este hito subraya nuestra visión de impulsar la innovación, empoderar a las comunidades y generar un crecimiento sostenible para nuestros grupos de interés", declaró René Guillaume, consejero delegado/director general de Esaote Europa.

La inauguración de las nuevas oficinas en Maastricht contó con la presencia de numerosos invitados distinguidos, entre ellos Hubert Mackus, concejal de Asuntos Económicos del Ayuntamiento de Maastricht, e Ir. Bas Lemmens, director de Proyectos de Desarrollo de Negocio de la Universidad de Maastricht.

Esaote Group es líder en imagen médica (ecografía, resonancia magnética, software para la gestión del proceso de diagnóstico). A finales de 2024, el Grupo contaba con aproximadamente 1.300 empleados, la mitad de ellos en Italia. Anualmente, la compañía invierte alrededor del 13 % de sus ventas consolidadas en I+D. Con instalaciones en Génova y Florencia, y unidades propias de producción e investigación en Italia y Países Bajos, Esaote está presente en más de 100 países de todo el mundo. www.esaote.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2775424/Maastricht.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2327879/Esaote_Logo.jpg



