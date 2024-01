Esaote dévoile sa nouvelle identité de marque à l'occasion du 2024 Worldwide Sales & Marketing Meeting, à Florence

Un nouveau logo et un nouveau slogan, « Health with Care », pour véhiculer l'innovation et la technologie avec empathie

GÊNES, Italie, 25 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe Esaote, l'un des principaux innovateurs italiens dans le domaine de l'imagerie médicale, a dévoilé aujourd'hui sa nouvelle identité de marque lors du 2024 Worldwide Sales & Marketing Meeting à Florence. Chaque année, environ 400 directeurs, partenaires commerciaux et parties prenantes venus de 100 pays du monde entier se réunissent lors de cet événement afin de partager les résultats, les stratégies et les nouvelles technologies.

Franco Fontana - CEO Esaote Group



Parallèlement au renouvellement extraordinaire dans tous les domaines – en matière de produits, d'infrastructure, de modèles organisationnels et commerciaux - qui s'est produit au cours de ces dernières années de croissance constante, Esaote a décidé de réviser l'identité de sa marque pour l'aligner sur sa vision, sa mission et ses valeurs fondamentales.

L'ensemble du processus de refonte a été entrepris dans le but de créer un logo plus moderne - une expression de la science, de l'innovation et de la technologie - et d'utiliser tous les éléments qui composent l'identité de la marque pour exprimer le sens de l'attention, de l'empathie et de la sensibilité avec lequel Esaote aborde son travail quotidien et s'adresse à son public cible, afin d'améliorer le bien-être des personnes.

Le nouveau logo conserve le même nom pour valoriser les origines de l'entreprise, avec de nouvelles caractéristiques : de nouvelles couleurs et des éléments graphiques subtils et minimalistes, pour exprimer la mission de l'entreprise, à savoir « Complexity is Simple » (en français, « la complexité est simple »), et son nouveau slogan « Health with Care » (« la santé par le soin »).

« Notre idée du soin représente le fil conducteur de nos processus de recherche et de production et s'exprime par l'attention portée par Esaote à la qualité de ses produits. Nous réfléchissons constamment à la façon d'améliorer l'expérience diagnostique et de l'intégrer dans le processus plus complexe de la santé des personnes, qui va de la prévention au diagnostic et au suivi », a expliqué Franco Fontana, PDG d'Esaote. « L'identité d'Esaote, qui a évolué au cours de ses 40 ans d'existence, continue de défendre le nom, l'histoire et les valeurs de l'entreprise. Beaucoup de choses ont changé au cours de notre processus d'évolution, mais notre esprit est resté le même : comme aux premiers jours, nous nous concentrons sur les soins et nous engageons à continuer d'explorer de nouvelles frontières dans le domaine de la science et de la technologie ».

Pour promouvoir sa nouvelle identité de marque, Esaote a également entièrement repensé son site Web, www.esaote.com . Outre une architecture d'information transformée qui facilite grandement l'accès au contenu, il se caractérise par une approche centrée sur la vie, où les personnes et leurs relations sont au cœur de tous les processus.

Le groupe Esaote est un leader de l'imagerie médicale (ultrasons, résonance magnétique, logiciels de gestion du processus de diagnostic). Fin 2023, le Groupe employait 1 250 collaborateurs dont la moitié basée en Italie. Avec des installations à Gênes et à Florence et des unités de production et de recherche en Italie et aux Pays-Bas, la société possède des bureaux dans plus de 100 pays à travers le monde. www.esaote.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2325872/Franco_Fontana_CEO_Esaote_Group.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2323931/ESAOTE_Logo.jpg