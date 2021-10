Esaote entre dans le monde de l'IRM corps entier avec le Magnifico Open

Magnifico Open est le fruit de plus de 30 ans d'expérience en IRM chez Esaote. Avec Magnifico Open, Esaote propose un système d'IRM à champ ouvert avec une technologie de pointe pour répondre non seulement aux besoins cliniques mais aussi aux exigences opérationnelles et financières. Un large choix de bobines réceptrices et une technologie IRM de pointe offrent à l'utilisateur une excellente qualité d'image tandis que l'aimant permanent permet une installation simple et des coûts de fonctionnement réduits. L'aimant ouvert et la table d'examen facilement accessible permettent un positionnement rapide et confortable du patient, idéal pour les patients claustrophobes et les enfants.

Magnifico Open est équipé des technologies Esaote les plus récentes comme Speed Up, pour garantir une qualité d'image optimale dans des temps d'examen réduits, l'imagerie en temps réel True-Motion, offrant une approche complémentaire à l'IRM standard pour une image clinique et diagnostique plus complète, particulièrement en médecine sportive de haut niveau, ou MAR (Metal Artifact Reduction) offrant une excellente qualité d'image y compris pour l'imagerie post-chirurgicale. Magnifico Open vise à devenir la référence dans le domaine de l'imagerie par résonance magnétique ouverte.

« Au cours des dernières années, l'évolution technologique de l'IRM a connu des développements majeurs. Chez Esaote, nous travaillons depuis plus de 30 ans dans le secteur de l'IRM pour atteindre de nouveaux horizons et 2021 est pour nous une année riche en nouveaux produits, confirmant notre engagement constant en faveur de l'innovation et du développement de technologies de pointe », déclare Franco Fontana, PDG d'Esaote. « Aujourd'hui, avec Magnifico Open, nous sommes encore plus tournés vers l'avenir. Avec notre expérience et grâce à la coopération continue avec de nombreux partenaires médicaux et scientifiques, nous entrons dans le domaine de l'imagerie par résonance magnétique corps entier. Il s'agit d'une réalisation importante, qui nous remplit de fierté et nous ouvre à de nouveaux défis. »

Magnifico Open sera présenté le vendredi 8 octobre 2021 lors d'un événement en streaming en exclusivité sur plusieurs plateformes. L'événement, qui s'inscrit dans le cadre du programme Esaote « Exploring the Inside », aura pour thème le Défi. L'événement va accueillir d'illustres personnalités telles que l'apnéiste professionnel Umberto Pellizzari et d'éminents experts médicaux. https://www.mri-magnifico.com/

Avis de non-responsabilité : Non disponible à la vente dans certains pays. Certification CE et FDA en cours.

Esaote

Le groupe Esaote est un leader dans le secteur des équipements biomédicaux, notamment les échographes, l'IRM et les logiciels de diagnostic médical. Il compte actuellement environ 1 180 employés. Avec des installations à Gênes et à Florence, et des unités de production et de recherche en Italie et aux Pays-Bas, la société est représentée dans plus de 100 pays à travers le monde. www.esaote.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1653937/Esaote_Magnifico_Open.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1653938/esaote_Logo.jpg

