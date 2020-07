Esaote et WDM signent un accord sur la radiologie numérique

Cette nouvelle opération pour Esaote a démontré la capacité de la société à se développer dans différents domaines de l'imagerie médicale, avec l'obtention de résultats prestigieux. Ce nouvel accord renforce davantage la synergie et le partenariat entre Esaote et WDM , le plus grand fabricant de dispositifs médicaux coté en Chine, membre du consortium des principaux investisseurs chinois ayant acheté le capital social du groupe Esaote en 2018.

Les systèmes de radiographie pour la radiographie numérique mobile M40-1A sont des outils de diagnostic offrant un niveau de performance et de portabilité particulièrement élevé. La technologie et l'efficacité innovantes des dispositifs les rendent idéaux pour une utilisation dans les domaines de la radiologie et de l'orthopédie, dans le bloc opératoire, dans le service des urgences, dans les soins intensifs et dans d'autres services médicaux cherchant à obtenir des radiographies numériques de toutes les parties du corps, y compris la tête, la poitrine, les membres, la colonne vertébrale, la colonne lombaire et l'abdomen. Le faible poids et la petite taille de l'appareil permettent de l'emporter n'importe où, rapidement et facilement, et d'accéder commodément au chevet des patients : un atout particulièrement précieux pendant la pandémie.

« Nous sommes très satisfaits de ce résultat », a déclaré Franco Fontana, PDG du Groupe Esaote. « Notre partenariat avec nos actionnaires ne cesse de se renforcer. Nous avons travaillé avec eux sur un projet visant à tirer le meilleur parti des synergies afin de renforcer notre présence sur les marchés internationaux (qui représentent déjà environ 70 % des revenus d'Esaote). Au-delà de l'avenir immédiat et de l'impact de la pandémie, nous pensons que l'action découlant d'une demande effective du service national de santé deviendra un partenariat structuré qui permettra aux deux sociétés d'améliorer leur position. »

« Nous sommes très heureux de confirmer qu'Esaote et WDM étendent leur collaboration dans un nouveau domaine, afin d'aider les systèmes de santé à faire face à l'impact de la pandémie de Covid-19 », a déclaré Xie Yufeng, président de WDM. « Nos entreprises partagent les mêmes valeurs de professionnalisme et de dévouement et s'engagent à offrir des produits et des services de haute qualité, contribuant ainsi à améliorer la santé humaine. Nous avons confiance dans la poursuite d'objectifs toujours meilleurs, basés sur la coopération et le développement. »

Esaote, qui était en première ligne de l'urgence du Covid-19 avec ses systèmes à ultrasons, a commencé à commercialiser les systèmes portables de radiologie numérique en mars, en fournissant plus de 50 systèmes en un peu plus de deux mois, dont 30 systèmes pour So.Re.Sa. Spa, fournisseur officiel de services médicaux pour la région de Campanie.

Esaote

Le groupe Esaote est un leader dans le secteur des systèmes d'équipements biomédicaux, en particulier les domaines de l'échographie, de l'IRM dédiée et des logiciels pour la gestion des processus de diagnostic. La société compte actuellement environ 1 150 employés. Basée à Gênes et possédant des sites de production et de recherche en Italie et aux Pays-Bas, Esaote est présente dans 80 pays à travers le monde. Des informations sur Esaote et sur ses produits sont disponibles à l'adresse www.esaote.com

Beijing Wandong Medical Technology (WDM)

WDM est une société cotée à la Bourse de Shanghai en Chine. Avec son siège social situé dans un parc industriel de haute technologie à Pékin, la base de production et le centre de R&D moderne de WDM pour ses gammes de produits d'imagerie médicale s'étendent sur une superficie de plus de 50 000 m². WDM possède plus de 30 succursales en Chine ainsi qu'un vaste réseau de vente et de services dans plus de 80 pays à travers le monde. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.wandong.com.cn

