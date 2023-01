ESAOTE S.p.A. se se sube a bordo con "The Ocean Race: Genova, the Grand Finale"

GÉNOVA, Italia, 16 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Esaote, empresa líder en el sector biomédico -en ultrasonidos, resonancia magnética dedicada y tecnologías de la información para la salud- es patrocinadora de "The Ocean Race: Genova, the Grand Finale". Como tal, participará en la Vuelta al Mundo a vela y será protagonista en la etapa de llegada, del 24 de junio al 2 de julio de 2023.

The Austrian Ocean Racing Team Genova

En 2023, The Ocean Race, la regata oceánica más extraordinaria, cumple 50 años y, por primera vez en la historia, llegará a Italia -a Génova- tras recorrer unas 32.000 millas y seis etapas.

"Es natural que Esaote se identifique con los valores que han llevado a Génova a comprometerse a participar en esta increíble regata. Lleva 50 años dando la vuelta al mundo, combinando los mundos del deporte, la sostenibilidad y la excelencia tecnológica", señaló Franco Fontana, consejero delegado de Esaote. "Estos valores forman parte de nuestras acciones en Esaote, una empresa internacional con sede en Génova y embajadora del Made in Italy. Estamos comprometidos con la aplicación de nuestra tecnología a la medicina deportiva y siempre prestamos atención a la sostenibilidad, habiendo allanado el camino para el diagnóstico con un alto grado de fiabilidad, utilizando máquinas y herramientas versátiles, accesibles y más sostenibles. Con estos mensajes, estamos orgullosos de embarcarnos en "The Ocean Race: Genova, the Grand Finale" y formar parte de su viaje alrededor del mundo".

La Gran Final de Génova dará la bienvenida a los barcos de la Ocean Race con un gran acontecimiento: del 24 de junio al 2 de julio, el Ocean Live Park, en el paseo marítimo de Génova, atraerá a deportistas, regatistas y amantes del mar de toda Italia. Génova acogerá también la presentación oficial de los principios de los Derechos Oceánicos, que se entregarán posteriormente a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Además, Génova, que ya está presente con su pabellón en Alicante (España), promocionará lo mejor de su región y del "Made in Italy" en los Ocean Live Parks de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) (7-26/02), Itajaí (Brasil) (1-23/04), Newport (EE. UU.) (10-21/05), Aarhus (Dinamarca) (30-05/08-06) y La Haya (Países Bajos) (11-15/06).

Esaote

Esaote Group es líder en el sector de equipos biomédicos, especialmente ultrasonidos, resonancia magnética y software de diagnóstico médico. Actualmente cuenta con unos 1.180 empleados. Con instalaciones en Génova y Florencia, y unidades de producción e investigación en Italia y los Países Bajos, la empresa tiene oficinas en más de 100 países de todo el mundo. www.esaote.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1983533/Tor_TeamGenova.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1983532/esaote_Orizzontale_Logo.jpg

SOURCE Esaote S.p.A.