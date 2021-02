Esaote und das Ducati Lenovo Team kehren für die MotoGP-Meisterschaft 2021 auf die Strecke zurück und feiern den Titel des MotoGP-Konstrukteurs-Weltmeisters, den Ducati 2020 erobert hat

„Wir sind sehr stolz darauf, die Partnerschaft mit dem Ducati-Team auch für die MotoGP-Meisterschaft 2021 zu bestätigen", sagte Esaote-CEO Franco Fontana . „Wir sind in verschiedenen Sektoren tätig, aber mit Ducati teilen wir unsere tiefsten Werte, den italienischen Stil, die Kompetenz, die technologische Innovation, die Leidenschaft, aber vor allem die Fähigkeit, international zu konkurrieren und unsere Leistungen ständig zu verbessern. Das vergangene Jahr war eine große Herausforderung, aber wir haben hart gearbeitet und bedeutende Ergebnisse erzielt, und wir sind bereit, uns der Zukunft mit Zuversicht und Entschlossenheit zu stellen."

„Wir sind wirklich glücklich, die Erneuerung unserer Partnerschaft mit Esaote bekannt geben zu können", erklärte Paolo Ciabatti, Sporting Director von Ducati Corse . „2020 war unser erstes gemeinsames Jahr, und trotz der Schwierigkeiten, die es uns nicht erlaubten, das Potenzial dieser Zusammenarbeit voll auszuschöpfen, konnten wir unsere Bindung zu Esaote festigen, und wir möchten ihnen für ihr erneutes Vertrauen danken. Wir werden unsererseits alles daransetzen, immer wichtigere Ergebnisse zu erzielen."

Dennoch war 2020 ein denkwürdiges Jahr für Ducati, das seinen zweiten Konstrukteurs-Weltmeistertitel in der MotoGP gewann: ein wichtiges Ergebnis, das trotz der Schwierigkeiten der Saison erreicht wurde, die jedoch - wie in Esaote - die Arbeit, das Engagement und die Entschlossenheit des Teams und aller Menschen, die es unterstützen, nicht aufhielten.

Esaote, der einzige Sponsor aus der Welt des Gesundheitswesens, definiert zusammen mit dem Ducati Team ein Eventprogramm auch abseits der Rennstrecke, bei dem die beiden italienischen Exzellenzen eng zusammenarbeiten werden.

Esaote

Die Esaote-Gruppe ist führend im Bereich der biomedizinischen Geräte, insbesondere in den Bereichen Ultraschall, spezielle MRT und Software für die Verwaltung des Diagnoseprozesses. Das Unternehmen hat derzeit rund 1.150 Mitarbeiter. Mit dem Hauptsitz in Genua und Produktions- und Forschungseinrichtungen in Italien und den Niederlanden ist Esaote in 80 Ländern auf der ganzen Welt tätig. Informationen über Esaote und seine Produkte finden Sie unter www.esaote.com .

Ducati Motor Holding S.p.A - Unternehmen des Audi Konzerns - Unternehmen, das der Leitung und Koordination der AUDI AG unterliegt

Ducati wurde 1926 gegründet und produziert seit 1946 Sportmotorräder, die für ihr innovatives Design und ihre Spitzentechnologie bekannt sind. Ducati hat seinen Sitz in Bologna, im Stadtteil Borgo Panigale. Ducati ist offiziell in der MotoGP-Weltmeisterschaft und in der Superbike-Weltmeisterschaft vertreten. In der MotoGP, an der das Unternehmen seit 2003 teilnimmt, gewann Ducati 2020 den Konstrukteurstitel und wurde in der Saison 2007 Weltmeister und holte auch den Fahrertitel. In der Superbike gewann er 17 Konstrukteurstitel und 14 Fahrertitel.

