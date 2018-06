ESCATEC annonce la nomination de son Chef d'exploitation

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/630016/Escatec_Logo.jpg )

Avant sa nomination en tant que Chef d'exploitation, M. Arola avait rejoint ESCATEC en 2006 en tant que Responsable des ventes pour les pays nordiques, et depuis 2008, il occupait le poste de Directeur général en charge de deux centres implantés à Johor Bahru en Malaisie, ESCATEC Mechatronics et ESCATEC Industries. Dans le cadre de sa récente nomination en tant que Chef d'exploitation, il continuera à agir comme Directeur général de ces installations jusqu'à la nomination d'un successeur approprié.

M. Arola a occupé de nombreux postes de direction dans des entreprises chefs de file dans le secteur, comme EMS et OEM, et il a accumulé au fil des années une riche expérience dans les domaines de la direction et de l'exploitation. Le nouveau Chef d'exploitation, qui s'est engagé à guider l'entreprise sur la voie d'une exploitation performante, continuera aussi, activement, à mettre en œuvre une production optimisée, à améliorer la qualité et les performances en termes de livraisons, et à réduire les coûts pour le compte d' ESCATEC Group.

« Je suis très heureux d'annoncer la nomination de Juha Arola. Il a été un membre clé de l'équipe de direction d'ESCATEC durant de nombreuses années, et il a contribué de manière considérable à la réussite des opérations de l'entreprise à Johor Bahru. Alors qu'ESCATEC continue à se développer, il est essentiel qu'un cadre extrêmement compétent, reconnu et plein de ressources soit à la tête de nos opérations, et M. Arola est définitivement qualifié pour ce poste » a déclaré, Markus Walther, Directeur général du groupe.

