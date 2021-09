Escavadeira da XCMG registra produção cumulativa e vendas de 200.000 unidades

Dois novos modelos de escavadeira são lançados: XE600 e XE690 DK MAX

XUZHOU, China, 20 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- O departamento de negócios de máquinas escavadeiras da XCMG responde pela manufatura de um total de 200.000 unidades de escavadeiras desde sua criação em 2008, tornando-a a marca OEM mais rápida a atingir este nível de vendas em todo o setor de engenharia de manufatura. A 200.000ª escavadeira que saiu da linha de montagem foi o modelo XE380DK.

Object has been Removed from this location.