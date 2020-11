Escola francesa de Design, Artes e Comunicação Visual inaugura campus em São Paulo para oferecer formação para carreira global

"São Paulo é uma das principais capitais culturais e um dos maiores centros econômicos do mundo. Quando se trata de um novo destino para compartilhar nosso projeto, o Brasil surge naturalmente e tem sido um dos destinos preferidos dos nossos alunos para a realização de projetos com agências e empresas parceiras", explica o cofundador da École Intuit Lab, Clément Derock.

Com dois campus na França, em Paris e Aix-en-Provence (cidade universitária localizada no sul do país), e dois na Índia, em Mumbai e Kolkata, uma rede de parcerias com 18 universidades e cerca de mil empresas e agências, a escola oferece aos alunos possibilidades de desenvolver projetos e intercâmbios em países da Europa, Ásia, América do Norte e América Latina. "O corpo docente reúne cerca de 270 professores com alta formação acadêmica, experimentados em projetos que lhes conferem diversidade profissional e cultural", afirma o Advisor da École Intuit Lab no Brasil, Giovanni Vannucchi.

"Abrir o mundo para o aluno e ter uma visão ampla é obrigatório para uma instituição de ensino moderna. Nossos programas oferecem formação profissional que dará ao estudante condições de acessar o mercado de trabalho da economia criativa em qualquer país, nas mais diferentes culturas. De atuar em sintonia com as necessidades atuais dos negócios e da sociedade em que vivemos. 98% dos alunos que concluem nossas formações na França e Índia, estão empregados em até seis meses", destaca Vannucchi.

No Brasil, o campus da École Intuit Lab São Paulo oferece três cursos de formação, com quatro anos de duração. São eles: Formação em Comunicação Visual e Design Digital, Formação em Arte & Design de Games e Formação em Artes Visuais. Além destes, há o curso de extensão em Design & Comunicação, com duração de 18 meses.

A escola desenvolve um currículo com abordagem única, que cultiva o equilíbrio entre teoria, prática e experiências que irão introduzir os alunos no mundo do Design ao longo de sua trajetória educacional. No primeiro ano, todos cursam o Foundation (Lab 1) e ao final deste período escolhem a formação específica que seguirão nos três anos seguintes. O objetivo deste formato é que os alunos se apropriem dos fundamentos básicos das artes visuais para que desenvolvam seu potencial criativo e de expressão de forma plena, antes de seguirem para o aprimoramento técnico. Neste período, iniciam também a construção do portfólio e de um projeto de trabalho individual.

Todos os programas oferecem a possibilidade de um semestre no exterior em um dos campus internacionais ou da rede parceira. Do segundo ano em diante, 20% da carga horária é realizada por professores visitantes. A grade curricular também contempla formação em francês.

O processo de admissão acontece em duas etapas. Na primeira, on-line, o candidato faz o cadastro de seus dados e um teste de criatividade. Na segunda fase, presencial, participará de uma entrevista e/ou dinâmica em grupo. Neste momento, poderá, se desejar, apresentar seus portfólios.

Mais informações sobre a École Intuit Lab podem ser acessadas no site ou nas mídias digitais pelo @intuitlab.brazil. As inscrições para os cursos já estão abertas e as aulas, previstas para serem presenciais, iniciam em 1º de março de 2021.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1344764/PV_Clement_Derock_foto_divulgacao.jpg

FONTE École Intuit Lab

