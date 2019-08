Escolas parceiras da Amerigo recebem notas máximas consecutivas da Niche

CHICAGO, 29 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- As listas de classificação da Niche Best Schools in America de 2020 foram publicadas, e todas as onze escolas de ensino médio dentro da rede Amerigo Education de escolas de ensino médio dos Estados Unidos obtiveram notas A ou A+.

A Niche é a plataforma líder para encontrar informações, fatos, classificações e avaliações de usuários para escolas, faculdades, cidades, povoados e bairros nos Estados Unidos. A cada ano, a Niche atualiza suas listas de classificação e notas com base nas avaliações dos usuários e em dados atualizados.

Três escolas da rede Amerigo obtiveram classificação A+: Carmel Catholic High School (área de Chicago), Cretin-Derham Hall (Mineápolis - St. Paul, em Minnesota) e Justin-Siena High School (Napa, CA). Oito escolas da rede Amerigo obtiveram classificação A: Bishop Montgomery High School (Los Angeles, CA), Lexington Catholic High School (Lexington, KY), Marian Catholic High School (área de Chicago), Mater Dei Catholic High School (área de San Diego), Red Bank Catholic High School (Red Bank, NJ), Saint John Paul II Academy (área da Grande Miami, FL), St. Pius X High School (Houston, TX), e St. Patrick-St. Vincent Catholic High School (área de San Francisco, CA).

"Essas excelentes classificações da Niche demonstram que a Amerigo Education seleciona somente escolas de primeira linha que oferecem programas acadêmicos superiores a fim de garantir uma experiência e resultados consistentes em todos os seus locais", declarou Craig Pines, diretor executivo da Amerigo. "Essas escolas escolheram a Amerigo para gerenciar seu programa internacional de estudantes como resultado de nossa abordagem de admissão abrangente e exclusiva que garante que nossos alunos de todo o mundo estejam seguros e tenham acesso à estrutura acadêmica, instalações, atividades extracurriculares e experiências que os prepare para serem bem-sucedidos no ensino médio, na universidade e além".

A Amerigo Education proporciona um programa de admissão abrangente para alunos de ensino médio estrangeiros que estão buscando um ensino americano academicamente rigoroso, dentro de uma comunidade residencial holística e segura. O programa enfatiza não somente o sucesso acadêmico, mas também o desenvolvimento pessoal para ajudar nossos alunos a se tornarem cidadãos globais. A Amerigo se concentra na Educação, Excelência e Envolvimento ao proporcionar aos alunos acesso à escolas de ensino médio de alta qualidade nos EUA e uma atmosfera residencial onde eles têm acesso à experiências de imersão cultural, suporte à aprendizagem do idioma inglês (ELL, na sigla em inglês) e ao programa exclusivo Amerigo University Advantage (Programa de Vantagens Universitárias) que prepara cada aluno para ser aceito em universidades altamente seletivas.

