ESFE comemora resultados de sua 15ª edição

SÃO PAULO, 14 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Um dia de muito conteúdo, relacionamento, geração de negócios e homenagens. Assim foi a 15ª edição do Encontro do Setor de Feiras e Eventos (ESFE), realizado pelo Grupo Radar & TV no dia 11 de fevereiro, na UNIBES Cultural. Durante todo o dia, mais de 620 pessoas passaram pelo evento e puderam conferir painéis de debate, o lounge de exposição, rodada de negócios e acompanhar cerimônia de entrega de homenagens a lideranças empresariais e do setor M.I.C.E.

O primeiro painel "Infraestrutura e mobilidade para eventos", foi apresentado por Antonio Carlos Vieira Abrantes, gerente da Central de Operações da CET. O executivo apresentou as etapas do trabalho do órgão antes, durante e após o evento. Abrantes apontou também a necessidade de criação de um calendário de eventos unificado para melhorar o planejamento. O painel contou com a participação do diretor-geral do São Paulo Expo, Daniel Galante, Paulo Octavio Pereira de Almeida, Vice-presidente executivo da Reed Exhibitions Alcantara Machado e André Carvalho, gerente de marketing e inovação da Mitsui Alimentos como debatedores.

Na sequência, o segundo painel abordou a "Importância das feiras e eventos para a economia" e trouxe uma apresentação de Ana Maria Arango, gerente regional da UFI para América Latina. Além de apresentar números do setor no Brasil, Arango falou sobre tendências deste mercado e ressaltou a importância de um elo de confiança entre a indústria e o consumidor. Assim como no painel anterior, Otavio Neto foi o mediador do debate que se seguiu após a apresentação e que foi composto por Aline Cardoso, secretária municipal do Trabalho e Empreendedorismo, Fátima Facuri, presidente da ABEOC, Romano Pansera, fundador da Promovisão e Dr. Torquato Jardim, Vice-presidente Executivo da InvestSP.

Na parte da tarde, o evento contou com outros três painéis. Reabrindo a programação, os visitantes acompanharam a apresentação de Ney Neto, diretor de Inovação MCI Brasil, que falou sobre "ROI: Como mensurar sua participação nas feiras e eventos?". Ney falou sobre a necessidade do uso da tecnologia como ferramenta auxiliadora para medir o ROI de um evento. O painel contou com a mediação de Paulo Octavio Pereira de Almeida, da Reed, e os debatedores foram Clélia Iwaki, diretora de núcleo da Informa Markets Brasil, Roberta Nonis, Fundadora e CEO da Evento Único, e Fernando Lummertz, CEO da Rede Feiras.

Para o quarto painel, chamado "Experiências", o ESFE trouxe a apresentação de Pierre Mantovani, CEO da CCXP, o maior festival de cultura pop do mundo, que chega a reunir mais 280 mil pessoas vindas de todas as partes do país. O evento é um dos principais cases de eventos disruptivos do país, que busca aumentar as ativações e experiências trazidas para seus visitantes. Para o debate, que foi mediado por Maurício Magalhães (sócio-proprietário na Mundo Real), um time de peso composto por Leandro Lara, diretor de portfólio da Reed Exhibitions Alcantara Machado, e Guilherme Miotto, sócio-diretor do Grupo Hoffmann.

Finalizando as apresentações, Otavio Neto retornou para a mediação do painel "Congressos: da captação ao desenvolvimento dos destinos", que contou com Toni Sando (Presidente da UNEDESTINOS e Presidente-executivo do Visite São Paulo) como palestrante. Para Toni, um evento consegue alavancar um destino quando seus visitantes passam por boas experiências no local. Otavio Leite, secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, foi um dos debatedores do painel que contou também com a presença de Alexandre Sampaio, Presidente da FBHA, e Bernardo Cardoso, Diretor do Escritório de Turismo de Portugal no Brasil.

