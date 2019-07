Esforçando-se para reduzir custos e eliminar barreiras de acesso para alunos do mundo inteiro, a International Baccalaureate elimina sua taxa de inscrição de alunos para exame

NEW ORLEANS, 19 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Como parte de um esforço focado em reduzir as barreiras financeiras para que alunos e escolas participem de seus programas exclusivos, a International Baccalaureate Organization anunciou hoje que está eliminando a taxa de $ 172 de "inscrição de candidatos" que os alunos tradicionalmente pagam (como custo separado dos exames individuais das matérias do IB).

Esta decisão de reduzir os custos de avaliação por aluno visa ajudar mais alunos do mundo inteiro a pagar exames de disciplinas adicionais ou prosseguir com um programa completo de diplomação, bem como ajudar mais escolas a participar da comunidade de mais de 5000 escolas IB em todo o mundo.

"Uma parte fundamental da nossa missão é desenvolver para a comunidade internacional jovens que sejam cidadãos bastante talentosos, multilíngues e de mente aberta - uma nova geração educada de forma que possa responder de maneira ponderada aos desafios globais, nacionais e locais", disse a Dra. Siva Kumari, diretora-geral do International Baccalaureate (IB).

"Enfrentando mudanças globais iminentes e uma nova revolução industrial tecnológica e da IA, o foco da IB em preparar a futura força de trabalho para que seja de aprendizes ágeis e pensadores críticos é mais relevante e necessário do que nunca", acrescentou ela.

A eliminação da taxa de inscrição é a última de uma série de decisões da IB destinadas a reduzir os encargos financeiros para se tornar mais acessível. Recentemente, a fundação concedeu descontos para escolas que oferecem três ou mais programas da IB e expandiu seus investimentos contínuos em desenvolvimento profissional para educadores da IB, oferecendo alguns de seus cursos gratuitamente.

Depois de investir em tecnologia que modernizou os sistemas de avaliação da IB nos últimos 10 anos, e como resultado de uma gestão cuidadosa com seus gastos, a IB esta apta a repassar os benefícios financeiros diretamente aos alunos e às escolas, declarou Kumari.

"Estamos focados em desenvolver pessoas que pensam profunda e amplamente, algo que o mundo precisa na 4ª revolução industrial", disse Haif Bannayan, diretor de divulgação e conferências. "Desenvolver alunos ágeis e pensadores é fundamental para a filosofia educacional da IB e é por isso que acreditamos que o nosso modelo de qualidade superior para o desenvolvimento da força de trabalho do século 21 deve ser mais acessível".

Sobre a International Baccalaureate

Fundada em 1968, a IB oferece ensino para estudantes de 3 a 19 anos de idade composto por quatro programas que se concentram em ensinar aos alunos como pensar de forma crítica e independente, e questionar com cuidado e lógica. Os programas da IB estão em mais de 5.000 escolas de mais de 150 países do mundo inteiro.

