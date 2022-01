Esgotado em 23 minutos após cunhagem pública, o NFT Age of Z 1993 ultrapassou 45 ETH em volume de trading

SINGAPURA, 5 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- Foi uma semana recorde para os NFTs desenhados à mão Age of Z (AOZ) 1993. Uma semana após a cunhagem pública do AOZ, que aconteceu em 15 de dezembro de 2021, a utopia descentralizada com negociações de NFTs inspiradas em criptografia ultrapassou 45 ETH, aproximadamente USD 184.565, com preço máximo de 4,8 ETH.

O Age of Z (AOZ) é operado pelo Metaverz Studio e é um movimento precoce que aproveitou o poder dos tokens indivisíveis (NFTs) para criar uma comunidade descentralizada que vive dentro e fora do metaverso. Com uma rica história inspirada em "A Cypherpunk's Manifesto" de 1993 de Eric Hughes, os proprietários das 1.993 fotos de perfil desenhadas à mão colaborarão para construir um mundo digital autossuficiente e recuperar sua autonomia.

Roteiro

No roteiro do AOZ, a equipe pretende dar vida a todos os cidadãos de 1993 com inteligência artificial (IA) e personalidades independentes, para que os titulares possam se comunicar e formar conexões com seu AOZ, reivindicando almas de NFTs. Os titulares também poderão criar derivados de seus cidadãos após o lançamento dos recursos de criação da comunidade. A comunidade também poderá ajudar a administrar e explorar novas oportunidades para os titulares usarem seus NFTs para participarem de DeFi e games. Um pool de liquidez será lançado para estabilizar o preço dos NFTs AOZ. O pool de liquidez provém de 5% das vendas.

No segundo trimestre de 2022, a equipe criará o Metaverso de Decentropolis, lançando o GameFi do AOZ. Decentropolis está sendo constantemente invadida por alienígenas que querem destruir a paz e a tranquilidade de nossa cidade. Os cidadãos AOZ precisam unir seus poderes para derrotar esses vilões e reconstruir o mundo AOZ. Um cenário exclusivo de cidade interativa com avatares de NFTs será apresentado com uma intensa experiência multiplayer.

Sobre o Age of Z

Lançado pelo Metaverz Studio, o AOZ é um projeto inédito de PFP que incorpora o espírito e os valores da comunidade da geração Z: inclusão, privacidade e livre arbítrio. O AOZ é composto por "cidadãos" de 1993 desenhados à mão, cada um com um conjunto único de traços e atributos futuristas. Os cidadãos do AOZ são nativos do metaverso, dedicados a construir um mundo autossuficiente, autônomo e harmonioso em que sistemas inovadores e colaborativos são promovidos para defender a privacidade. O metaverso AOZ é uma comunidade inclusiva e descentralizada parcialmente cyberpunk, parcialmente arte contemporânea.

