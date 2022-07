Eskute célèbre l'Eurobike avec son premier magasin physique phare allemand

Avec des milliers de visiteurs présents à l'Eurobike pendant la haute saison touristique en Europe, Eskute a ainsi la possibilité d'attirer plus de partenaires commerciaux, d'accroître la visibilité de la marque et de se connecter avec les clients existants. Les participants au stand d'Eskute ont pu rencontrer l'équipe européenne, tester les produits et découvrir les plans de développement de l'entreprise. Afin de mieux répondre à un public européen, Eskute a sélectionné avec soin une gamme de modèles qui correspondent plus aux habitudes des consommateurs locaux et qui reflètent le mieux les forces de l'entreprise en matière de conception et de fabrication de produits.

Les modèles présentés par Eskute en 2022 sont également exposés. Le moteur à moyeu arrière, Polluno et Netuno , et le moteur à entraînement central, Polluno Pro et Netuno Pro , fournissent des expériences de conduite différentes et sont chacun adaptés à des conditions de conduite différentes. Pour les coureurs basés principalement dans les villes, la série Polluno offre une expérience de conduite plus lisse, tandis que les vélos électriques de montagne Netuno sont plus adaptés au tout-terrain et aux sols plus difficiles. Chaque vélo électrique est équipé d'une batterie avec cellules Samsung de 36 V/14,5 Ah avec une imperméabilité améliorée et un cadre de vélo intégrant un câble interne résistant à l'eau, offrant ainsi une conduite plus sûre dans toutes les conditions.

En juillet, Eskute a également ouvert officiellement son magasin physique phare en Allemagne, à Derhein International GmbH , à Mayence. Concernant l'ouverture du premier magasin physique phare, Chuqiao Zhao (connu sous le nom de Cecilia), directrice du marketing chez Eskute, a déclaré : « Toute personne intéressée par les vélos électriques est la bienvenue dans notre magasin et pourra y tester nos produits à tout moment. Notre objectif est de faire savoir à un plus grand nombre de consommateurs que nous sommes plus qu'une boutique en ligne. Nous élargissons constamment et énergiquement nos canaux hors ligne et donnons à tous plus d'occasions de découvrir nos produits. »

Le passage de la vente pratiquée, pour l'essentiel, en ligne à l'ouverture d'un magasin physique marque une étape importante dans l'histoire de la marque, qui se concentre de plus en plus sur la localisation des produits et services. Les clients en Allemagne peuvent désormais tester les produits en magasin, parler avec des représentants commerciaux compétents et faire livrer leurs nouveaux vélos directement à leur porte. Ils bénéficient ainsi d'une expérience d'achat interactive et pratique.

