Eskute introduceert de nieuwe Polluno Pro via Geekbuying

Eskute's nieuwe elektrische stadsfiets is een verbeterde versie van de zeer populaire 2021 Wayfarer Pro model. De Polluno Pro heeft een slank ontwerp met een enkele onder buis dat zeer strak oogt op weg, en is bovendien ook geïnstalleerd met een 250W Bafang M200 middenmotor die rijders in staat stelt om alle terreinen met gemak aan te pakken.

Fietsers kunnen gemakkelijk meters maken en vlotter op weg gaan dankzij de 36V 14.5Ah geïntegreerd accusysteem met Samsung cellen. Met een capaciteit van 522Wh, kan een volledig opgeladen accu van de Polluno Pro gemiddeld een indrukwekkende 120 km actieradius behalen. Verder met de ingebouwde dubbele snelheids- en koppelsensor technologie kan deze ook het vermogen dat aan de pedalen wordt geleverd nauwkeurig beheren en de motor inschakelen wanneer het nodig is. Dit slimme aandrijvingssysteem zorgt ervoor dat de Eskute Polluno Pro een zeer comfortabele rijervaring levert.

De samenwerking met Geekbuying is een bewijs dat Eskute vastberaden is om het merk volledig te ondersteunen om in de komende jaren met hoogwaardige, kosteneffectieve elektrisch fietsen op de markt te brengen.

Sinds de lancering in 2021, heeft Eskute de wereldwijde e-bike markt stormenderhand betreden en uitstekende verkoop- en marktprestaties behaald met haar hoogwaardige, kosteneffectieve elektrische fietsen. In april 2022 introduceerde Eskute haar nieuwe achtermotor lijn, de Polluno Elektrische stadsfiets op de markt en deze was in enkele dagen totaal uitverkocht. Toen Eskute in 2022 had aangekondigd om de nieuwe Polluno Pro op de markt te brengen, kwam Geekbuying gelijk bij ons aankloppen om samen voor de distributie te verzorgen van deze geweldige fietsen.

"We zijn verheugd om onze nieuwe Polluno Pro Elektrische stadsfiets op Geekbuying marketplaces te mogen verkopen. Geekbuying hanteert altijd een strenge selectiecriteria op de producten die op hun website geplaatst mogen, en het feit dat de Polluno Pro aan Geekbuying's strenge selectiecriteria heeft voldaan, bevestigt Eskute's productvoordelen en de kracht van ons merk in de markt. Door samen te werken met Geekbuying, hopen we de consument te voorzien van meer actieve en groene transport opties," aldus Alan, CEO van Eskute.

De nieuwe Polluno Pro is nu beschikbaar op Geekbuying voor de gereduceerde prijs van €1899, dat is €100 lager dan de retail prijs. Consumenten zullen ook genieten van een snelle levering tussen 5-8 werkdagen alle fietsen worden standaard geleverd met fabrieksgarantie van twee jaar, en drie jaar in Spanje.

Om te profiteren van Polluno Pro promotie, bezoek de Geekbuying website . Of bezoek Eskute's website voor meer informatie over de Polluno Pro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1822450/Geekbuying_x_Eskute.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1728588/Eskute_logo_Logo.jpg

SOURCE Eskute