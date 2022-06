Eskute slaat deze Vaderdag de handen ineen met Innaest voor de wereldwijde première van de Netuno-serie

Als toonaangevend e-commerce platform helpt Innaest klanten een creatieve lifestyle te creëren met een gecureerde selectie van huishoudelijke apparaten en huishoudelijke producten. Eskute en Innaest zijn een partnerschap aangegaan om consumenten meer opties te bieden, waardoor iedereen actiever en fitter kan worden tijdens de warmere maanden.

De Netuno serie is de tweede generatie van Eskute's Voyager elektrische fietsen serie, die in 2021 werd gelanceerd. Een premium product in Eskute's portfolio, de Netuno Pro beschikt over uitstekende functionaliteit, met name als het om off-road fietsen gaat. Dit model is de ideale keuze is voor liefhebbers van outdoor activiteiten.

Met een geüpgradede 250W Bafang M410 middenmotor levert de Netuno Pro robuuste, directe aandrijving en kracht zodat de fietser energie bespaart tijdens heuvelachtige gebieden en vanuit stilstand weg fietst.

Bovendien beheert een geavanceerd sensorsysteem het vermogen dat aan de pedalen wordt geleverd tot een maximumkoppel van 80 N.m. en een topsnelheid van 25 km/u wat de levensduur van de batterij en de maximale actieradius vergroot. Hierdoor krijgt de fietser als het ware een steuntje in de rug door de constante toevoer van kracht, met andere woorden, een zeer plezierige rit!

Eskute's nieuwste Netuno serie beschikt ook over een gloednieuwe 36V 14.5AH geïntegreerde batterij met een Samsung cel. Dankzij een grote accu capaciteit van 522 Wh, kunnen de Netuno en Netuno Pro tot circa 100 km afleggen op een enkele lading. De accu is goedgekeurd en volledig compatibel met de Polluno en Polluno Pro - Eskute's 2022 elektrische stadsfietsen. Verder is het Netuno model voorzien van een gloednieuw LED-scherm en ondersteunt het Bluetooth-connectiviteit. Evenals heeft het een smartphone-app-bediening zodat alle fietser hun rijervaring altijd kunnen traceren.

"We zijn verheugd om samen te werken met Innaest voor deze spannende lancering. Innaest heeft meer dan 24 jaar eCommerce ervaring en een streng systeem voor productselectie en inspectie, en deze samenwerking is een bevestiging van de kwaliteit van de Eskute fietsen. Juni is de beste tijd van de zomer en we hopen dat meer klanten zich buiten kunnen wagen en kunnen genieten van een meer milieuvriendelijke, actieve manier van transport met onze nieuwe producten. Het debuut van de Netuno serie valt ook samen met Vaderdag en Wereldfietsdag, wat klanten nog meer reden geeft om de overstap te maken naar een elektrische mountainbike," zegt Alan, de CEO van Eskute.

Het lanceringsevenement van de Netuno-serie vindt plaats tussen 3 en 20 juni op de Innaest-website. Gedurende deze periode zal de Netuno beschikbaar zijn voor een exclusieve prijs van €1249, terwijl de Netuno Pro beschikbaar zal zijn voor €1999. Shoppers zullen ook profiteren van een snelle levering tussen 5-8 werkdagen en een garantieperiode van twee jaar, die in Spanje wordt verlengd tot drie jaar. Voor meer informatie, bezoek innaest.com en Eskute.

