Eskute : Un nouveau venu dans le domaine des vélos électriques s'installe sur le marché européen

« La moteur est vraiment réussie, les performances de la batterie sont tout aussi bonnes, et la suspension est excellente. Cela fait deux semaines que je l'ai acheté et j'en suis satisfait », a déclaré Muhammad, l'un des cyclistes ayant une expérience unique de l'utilisation des vélos électriques Eskute pour le travail et les loisirs.

En tant que marque start-up, c'est la première activité qu'Eskute a organisée via les médias sociaux. En plus de présenter les avantages des vélos électriques, Eskute espère comprendre les besoins et les suggestions des cyclistes, car elle cherche à offrir aux consommateurs un plus grand choix de moyens de transport écologiques, sains et plus pratiques.

« La voie de la domination de l'e-Bike est inarrêtable. Nous nous sommes engagés à soutenir la révolution de la bicyclette électrique en fournissant aux utilisateurs des produits de haute qualité », a déclaré Alan.C, PDG d'Eskute. En raison de la détérioration du climat mondial, de la vie quotidienne stressante et des divers obstacles de COVID-19, Alan a estimé qu'il fallait adopter un mode de déplacement et de navette meilleur, plus sain et plus pratique. « Les vélos électriques ne devraient pas seulement devenir un nouveau mode de transport dans les circonstances de la flambée des prix du carburant et de la pénurie croissante d'essence au Royaume-Uni, mais aussi "un partenaire" pour inspirer la passion des gens à la fois pour le sport et la vie. »

Depuis son lancement en 2019, Eskute a pour objectif de fournir la meilleure qualité de vélos électriques au meilleur prix pour leurs clients, ainsi qu'un service après-vente exceptionnel, ce qui a conduit à l'établissement de son usine en Pologne. Outre la mise à disposition de vélos électriques de qualité pour le grand public, l'entreprise s'efforce également de trouver des solutions uniques et innovantes, de la conception de la suspension au processus de fabrication.

À ce jour, Eskute a reçu des réactions extrêmement positives et a offert une plus grande commodité aux usagers pendant la pandémie de COVID-19. Sa gamme actuelle d'e-bikes comprend les produits Voyager et Wayfarer, tous deux disponibles en version Moteur central et moteur arrière.

Pour l'avenir, Eskute continuera à répondre aux besoins évolutifs des coureurs qui sont assez courageux pour explorer et qui n'ont pas peur du changement. Avec d'autres vélos électriques à l'horizon, Eskute permettra à davantage d'utilisateurs de rouler en toute liberté, pour le plaisir et pour la planète.

Fondée en 2019, Eskute est une entreprise de vélos électriques à croissance rapide née de l'idée de fournir aux clients un moyen de transport durable à un prix abordable. L'entreprise dispose actuellement d'une usine en Pologne qui peut fournir des produits aux entrepôts du Royaume-Uni et de la Pologne, et assure une livraison rapide de 5 à 8 jours en Europe. Au fur et à mesure de son expansion, Eskute prévoit d'ouvrir une deuxième usine en Pologne pour accélérer la production et des bureaux dans plusieurs villes du Royaume-Uni et d'Allemagne prochainement.

