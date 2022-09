ESMO 2022 : REVEAL GENOMICS®️ PRÉSENTE DE NOUVELLES DONNÉES DE VALIDATION DE HER2DX®️ DANS L'ESSAI PerELISA

Présenté lors du Congrès 2022 de l'ESMO, HER2DX ®️ prédit la réponse du trastuzumab, du pertuzumab et du létrozole chez les patientes atteintes d'un cancer du sein HER2+/HR+.

Il s'agit de la première étude à démontrer la capacité de HER2DX ®️ à indiquer une réponse au trastuzumab et au pertuzumab en l'absence de chimiothérapie.

Ces résultats confirment la valeur de HER2DX®️ pour prédire la réponse aux traitements anti-HER2 administrés avant la chirurgie.

BARCELONE, Espagne, 12 septembre 2022 /PRNewswire/ -- REVEAL GENOMICS, S.L., une start-up de biotechnologie basée à Barcelone qui cherche à révolutionner l'oncologie de précision grâce à l'innovation en matière de biomarqueurs, a annoncé aujourd'hui une autre validation de HER2DX®️, le premier test génomique spécialisé au monde pour le cancer du sein HER2+.

La professeure Valentina Guarneri de l'Université de Padoue a présenté les données lors du Congrès 2022 de la Société européenne d'oncologie médicale, qui s'est tenu à Paris, en France. Les données obtenues à partir de l'analyse d'échantillons de tumeurs provenant de l'essai clinique de phase II de PerELISA ont montré que le score pCR de HER2DX®️ et le score ERBB2 de HER2DX®️ prédisaient la probabilité qu'un patient réponde à la trithérapie composée de trastuzumab, de pertuzumab et de létrozole, lorsqu'elle est administrée avant la chirurgie (c'est-à-dire dans le contexte néoadjuvant). Ces résultats, obtenus chez des patientes atteintes d'un cancer du sein HER2+/récepteur hormonal positif (HER2+/HR+) récemment diagnostiqué, peuvent aider à mieux identifier celles qui pourraient bénéficier d'un double blocage de HER2 par le trastuzumab et le pertuzumab.

« Il s'agit de la première étude à démontrer la capacité de HER2DX®️ à prédire la réponse au trastuzumab et au pertuzumab en l'absence de chimiothérapie. Les performances du test dans l'essai PerELISA sont remarquables et confirment la valeur prédictive du test dans le contexte néoadjuvant », a déclaré la professeure Valentina Guarneri.

Le Dr Aleix Prat, directeur scientifique de REVEAL GENOMICS®️, a ajouté : « La capacité de HER2DX®️ à prédire la réponse aux thérapies néoadjuvantes à base de trastuzumab a maintenant été démontrée chez plus de 590 patientes à travers 5 études. Nous nous engageons à continuer de fournir aux patients et aux médecins le plus haut niveau de données probantes pour les aider à prendre la bonne décision en matière de traitement. »

HER2DX®️ dans l'essai PerELISA

L'essai PerELISA dirigé par les professeurs Valentina Guarneri et Pierfranco Conte, chercheurs de l'Université de Padoue, a évalué l'efficacité d'un régime néoadjuvant sans chimiothérapie composé de trastuzumab et de pertuzumab chez 64 patientes atteintes d'un cancer du sein HER2+/HR+. Les résultats de l'essai ont été publiés en 2019 dans Annals of Oncology .

Les patientes recrutées dans l'essai PerELISA ont d'abord été traitées par 2 semaines de létrozole en monothérapie et une biopsie tumorale a été réalisée. Une diminution relative de Ki67 de plus de 20 % a été observée chez 44 patientes (69 %) ; ces patientes ont poursuivi l'essai et ont reçu du trastuzumab, du pertuzumab et du létrozole pendant 5 cycles, après quoi une intervention chirurgicale a été pratiquée. La réponse globale à ce régime non basé sur la chimiothérapie, mesurée par le taux de réponse pathologique complète (pCR), a été observée chez environ 1 patiente sur 5.

HER2DX®️ a été évalué dans les échantillons tumoraux de référence en pré-traitement de 55 patientes. Le score pCR de HER2DX®️ a prédit assez précisément la probabilité de réponse à 2 semaines de létrozole en monothérapie (ASC = 0,780). De plus, chez 40 patientes ayant répondu au létrozole et reçu 5 cycles de trastuzumab, de pertuzumab et de létrozole, le score pCR de HER2DX®️ et le score ERBB2 de HER2DX®️ ont prédit la probabilité de réponse avec un bon niveau de précision (ASC = 0,80 et 0,90, respectivement). Les taux de pCR dans les groupes pCR élevé, moyen et faible de HER2DX®️ étaient respectivement de 100 %, 46 % et 8 %. Les taux de pCR dans les groupes ERBB2 élevé, moyen et faible de HER2DX®️ étaient respectivement de 53 %, 8 % et 0 %.

Les résultats obtenus dans le cadre de cette nouvelle étude confirment la valeur de HER2DX®️ pour prédire la réponse aux traitements anti-HER2 avant l'intervention chirurgicale et soutiennent l'incorporation prospective de HER2DX®️ dans les essais dédiés au cancer du sein HER2+.

À propos de HER2DX®️

HER2DX®️ est le premier test de diagnostic au monde formulé spécifiquement pour le cancer du sein HER2+. Commercialisé par REVEAL GENOMICS®️ depuis janvier 2022, HER2DX® est un test standardisé d'expression de 27 gènes pour les patientes atteintes d'un cancer du sein HER2+ au stade précoce.

HER2DX®️ est un test pronostique et prédictif basé sur des données cliniques et génomiques. Le test intègre des informations cliniques (c.-à-d., la taille de la tumeur et le statut nodal) avec des informations biologiques qui suivent la réponse immunitaire, la différenciation luminale, la prolifération des cellules tumorales et l'expression de l'amplicon chromosomique HER2 17q12-21, y compris le gène ERBB2.

HER2DX®️ permet de prédire :

Le score de risque de récidive (élevé vs faible) : le risque de récidive chez les patientes atteintes d'un cancer du sein HER2+ récemment diagnostiqué.

(élevé vs faible) : le risque de récidive chez les patientes atteintes d'un cancer du sein HER2+ récemment diagnostiqué. Le score de probabilité de pCR (élevé vs moyen vs faible) : la probabilité qu'une patiente réponde à un traitement anti-HER2 avant l'intervention chirurgicale.

(élevé vs moyen vs faible) : la probabilité qu'une patiente réponde à un traitement anti-HER2 avant l'intervention chirurgicale. Le score ERBB2 (élevé vs moyen vs faible) : l'expression quantitative de l'ARNm ERBB2 dans le cancer du sein HER2-négatif, HER2-faible et HER2+.

À propos du cancer du sein HER2+

Le cancer du sein HER2+ représente 20 % de toutes les tumeurs du sein diagnostiquées. Cela représente plus de 390 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année dans le monde, ce qui signifie qu'en moyenne, 3 femmes sont diagnostiquées avec un cancer du sein HER2+ toutes les 4 minutes. Le cancer du sein HER2+ est cliniquement et biologiquement hétérogène, et l'évaluation clinico-pathologique standard s'est révélée insuffisante pour rendre compte de cette hétérogénéité. La compréhension de cette hétérogénéité biologique est essentielle pour déterminer le pronostic de chaque patiente et le bénéfice des thérapies systémiques qui ciblent le HER2.

À propos de cette collaboration de recherche

Cette étude a été menée par des chercheurs du groupe Translational Genomics and Targeted Therapeutics (TGTT) de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS, Barcelone, Espagne) et de l'Université de Padoue (Italie). Le test HER2DX®️ pour la recherche uniquement (Research Use Only, RUO) a été réalisé au laboratoire TGTT.

À propos de REVEAL GENOMICS® ️

REVEAL GENOMICS, S.L. est une start-up de biotechnologie qui cherche à changer la façon dont les biomarqueurs sont utilisés en oncologie. Elle se concentre sur le développement d'outils de diagnostic innovants pour définir les meilleures options thérapeutiques pour les patients atteints de cancer. L'entreprise utilise des techniques pionnières, des applications informatiques sophistiquées et l'apprentissage automatique pour révéler de nouvelles données de recherche sur le cancer.

REVEAL GENOMICS, S.L. est une société dérivée issue de l'Hôpital Clínic de Barcelona, de l'IDIBAPS, de l'Université de Barcelone (U.B.) et de l'Institut d'oncologie du Vall d'Hébron (VHIO).

REVEAL GENOMICS® et HER2DX® sont des marques déposées de REVEAL GENOMICS, S.L.

