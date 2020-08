Especialista dá dicas para a rotina de cuidados ideal com a pele no inverno

SÃO PAULO, 25 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- O inverno pode ser considerado vilão para quem sofre com problemas típicos do frio, como o ressecamento e a perda da umidade natural da pele, o que deixa a barreira cutânea protetora fragilizada. Confira dicas que mantêm a pele saudável, segundo a dermatologista Dra. Cintia Cunha (CRM/MG 45305).

De olho no banho: Durante a estação, eles são mais quentes. Segundo a dermatologista, abusar na temperatura prejudica a barreira de proteção natural da pele.

Consuma líquidos: "Engana-se quem pensa que o consumo de líquidos não é importante. Ingerir no mínimo dois litros diariamente de água é fundamental para manter uma pele hidratada", explica.

Cuidados do rosto: Os raios solares são responsáveis por agravarem o envelhecimento cutâneo e estão presentes nos dias mais frios. É preciso passar filtro solar diariamente.

Invista na hidratação: É ainda mais importante no inverno, pois evita o ressecamento (ou recupera a hidratação, caso já esteja ressecada). "Consultar o dermatologista para entender a hidratação necessária é o ponto de partida, pois existem hidratantes com formulações especificas para cada pessoa", comenta Cintia.

Cetaphil® desenvolveu hidratantes ideais para cada tipo de pele, que ajudam a recuperar a barreira protetora da pele em 7 dias e promovem hidratação profunda e prolongada:

Cetaphil® Pro AD Control Loção Hidratante: indicado para rosto e corpo de pele muito seca e irritada, atua de forma completa na restauração das barreiras microbiológica, física e química da pele atópica.





indicado para rosto e corpo de pele muito seca e irritada, atua de forma completa na restauração das barreiras microbiológica, física e química da pele atópica. Cetaphil® Loção Hidratante: para pele normal a seca, tem rápida absorção e deve ser aplicada após o banho e sempre que necessário.





para pele normal a seca, tem rápida absorção e deve ser aplicada após o banho e sempre que necessário. Cetaphil® Advanced Loção Hidratante: para pele seca e sensível, hidrata e recupera a barreira cutânea de forma rápida e pode ser aplicada diariamente, quantas vezes forem necessárias.





para pele seca e sensível, hidrata e recupera a barreira cutânea de forma rápida e pode ser aplicada diariamente, quantas vezes forem necessárias. Cetaphil® Creme Hidratante: para pele extremamente seca e sensível, é ideal para áreas ressecadas e deve ser aplicado após o banho e sempre que necessário.

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

