Especialista em Instagram e Facebook, Fábio Tavares ensina os 3 pilares para obter resultado financeiro nas redes sociais

Sou especialista em Marketing Digital e Conexão com Pessoas. Temos alguns cursos online nestas áreas com milhares de alunos no Brasil e exterior, onde o objetivo é valorização, reconhecimento e resultado financeiro.

De que forma esses objetivos acontecem?

Uma pergunta que faço com muita frequência é: Quantas pessoas você se conecta por dia? 10, 20, 30 pessoas? Esta quantidade de conexão gera um resultado, que é o resultado dos profissionais e empresas que atendo. Agora, imagine se você se conectasse com 1.000 pessoas por dia, 2.000, 5.000, 100.000 pessoas, depende da região, qual seria seu novo resultado?

É possível se conectar com tantas pessoas assim diariamente?

Claro que sim! Hoje, redes sociais e plataformas de comunicação como Instagram, Facebook e WhatsApp permitem essa conexão com uma quantidade enorme de pessoas diariamente, desde que saiba como fazer, claro.

Fiquei sabendo que os resultados dos alunos que participam do seu curso são muito transformadores, como por exemplo, dobrar faturamento em plena crise

Como citei anteriormente, para um profissional ou negócio que se conecta com 30 pessoas por dia e passa a se conectar com 3.000 pessoas por dia, não ha nada de anormal em duplicar, triplicar ou multiplicar o faturamento, entende? Não acredito em milagre ou mágica, mas este pilar de alcance, como percebe, é uma questão matemática.

Esse pilar garante os resultados?

Nosso método tem 3 pilares que apelido de banquinho de 3 pernas. Se você retirar uma das pernas o banquinho não fica em pé.

Não adianta apenas se conectar com milhares de pessoas, você precisa se conectar com as pessoas certas. Não adianta tentar vender mini saia para senhoras de 70 anos, pois serão poucas vendas. Não adianta tentar vender ração de cachorro para que tem periquito em casa. Você precisa alcançar milhares de pessoas, mas precisam ser as pessoas certas. Isso é precisão e no marketing digital chamamos de segmentação. E é um pilar fundamental também.

Alcance e segmentação, qual o último pilar?

São as técnicas de conexão com pessoas. Existem dezenas de técnicas de conexão, influência, persuasão, relacionamento e vendas. Algumas dessas técnicas permitem vender sem parecer "estar vendendo", sem ser chato.

Chegou ao nosso conhecimento que você é um estudioso sobre o funcionamento do cérebro e seus impactos no comportamento humano, e que isso fez vocês serem considerados os recordistas em resultados nas redes sociais

Em sempre fui apaixonado pelo funcionamento do cérebro e os impactos no nosso comportamento. Acredito que esse conhecimento nos permitiu compreender quais as formas de se conectar verdadeiramente com pessoas. É muito comum profissionais e empresas usarem meios de comunicação em um formato de publicidade, algo comercial. Aprendemos que o retorno é muito maior quando as publicações e comportamentos nas redes sociais não tem um apelo direto com vendas. Existe um conceito que uso muito: As pessoas amam comprar, mas elas odeiam quando alguém está tentando vender alguma coisa pra elas.

Obrigado pela entrevista Fabio, caso queiram saber mais informações sobre você e sua empresa onde podem encontrá-lo?

Obrigado pelo interesse em um assunto tão importante e transformador. Nosso site é o https://tavaresfabio.com.br/ , e se necessário no meu Instagram tem o link do nosso WhatsApp Oficial onde a pessoa pode falar diretamente comigo que é o @tavaresfabio

