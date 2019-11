Especialista em Marketing Digital, Fábio Tavares revela o principal motivo para profissionais não obterem resultado

Porque alguns entenderam a regra do jogo e outros não.

Regra do jogo, como assim?

O Facebook, Instagram e outras plataformas digitais não são empresas de filantropia, caridade. Eles possuem funcionários pelo mundo todo, milhares de servidores, equipamentos, instalações. Em geral, são empresas privadas de capital aberto, portanto, têm custos elevados e o objetivo final é lucro. Você precisa entender que a regra do jogo é: nós três ganhamos ou ninguém ganha.

Nós três, quem?

A própria plataforma, o anunciante e o usuário.

Se um dentista publicasse um conteúdo e a plataforma, por exemplo o Instagram, mostrasse sua publicação para milhares de pessoas, o dentista conseguiria muitos novos pacientes e estaria feliz da vida. O usuário do Instagram que precisava de um tratamento conheceria um excelente dentista e também ficaria muito feliz. Neste exemplo, os dois estariam felizes e o Instagram que possui uma estrutura e custos enormes, que foi quem permitiu que o usuário e o dentista se conhecessem, não teria retorno nenhum, não ganharia nada. Não faz sentido, entende?

Sim, entendo

Então, de forma proposital e justa a plataforma digital, na maioria dos casos, mostra sua publicação para uma quantidade mínima de pessoas, o que na prática trará pouco ou nenhum resultado.

Um dos grandes segredos do jogo nas redes sociais é a quantidade de pessoas que você pode se conectar por dia, chamamos isso de alcance. Se você se conecta com milhares de pessoas todos os dias, qualquer percentual mínimo de conversão é uma quantidade gigantesca de novos clientes. Por exemplo, se você alcança mil pessoas por dia com 1% de conversão, ou seja, das 1.000 pessoas alcançadas apenas 10 se tornaram clientes, são 10 novos clientes no dia, 300 novos clientes no mês.

A solução seria ter milhares de seguidores?

Milhares de seguidores ajudam em outras questões, como prova social e autoridade. Mas, especificamente sobre o ponto que estamos falando, não resolverá, não é a saída. Você pode ter centenas de milhares de seguidores e a rede social, em geral, continuará mostrando sua publicação para poucas pessoas. Portanto, mais uma vez, pouco ou nenhum resultado.

E como fazer para a plataforma digital mostrar sua publicação para milhares de pessoas?

Justamente através dos anúncios. Se você faz um impulsionamento da sua publicação, em outras palavras, se você paga para o Instagram, ele mostrará sua publicação para milhares de pessoas que estão procurando pelo seu serviço. Observe que neste exemplo a plataforma merecidamente teve retorno, ela recebeu do dentista, que é o anunciante. O dentista conseguiu muitos novos pacientes, e o usuário conseguiu conhecer um bom profissional, realizou o serviço que desejava. Ou seja, os três ganharam.

Claro, faz todo sentido

Um dos grandes erros, que inclusive acontece com muita frequência, é quando o profissional acredita que criando um perfil no Instagram, uma página no Facebook, um site no Google, colocando algumas fotos legais, possuindo um visual interessante, uma logomarca, contratando uma agência para gerarem conteúdo diariamente ou até uma superprodução na criação de um vídeo, entre outras parecidas, que exclusivamente estas estratégias trarão retorno. Mas o ponto é que não adianta estar tudo bonitinho se a sua publicação alcança poucas pessoas, se as pessoas não sabem que você existe.

Muito obrigado, isso foi uma aula

Conexão com pessoas é um assunto que amo, então eu quem agradeço a oportunidade.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1023089/Fabio_Tavares.jpg

FONTE Fábio Tavares

SOURCE Fábio Tavares