Especialista em oratória explica como o Metaverso pode mudar a forma de comunicação entre as pessoas

Segundo a CEO do Clube da Fala, Laila Wajntraub, nova realidade afetará diversas áreas da vida em sociedade

SÃO PAULO, 31 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A tecnologia do mundo atual tem acelerado cada vez mais as nossas vidas, com mudanças bruscas e que impactam as nossas experiências em todas as áreas. Desta forma, estamos nos acostumando a lidar com o real e também com o virtual, por meio do Metaverso, que nos acompanha em diversas situações sem que ao menos percebamos.

Para a especialista em oratória e CEO do Clube da Fala, Laila Wajntraub, o Metaverso é extremamente importante para o futuro de nossa comunicação e, consequentemente, das nossas relações com as pessoas e com a própria tecnologia.

"Podemos entender o Metaverso como uma espécie de ambiente virtual em que as pessoas poderão conviver e interagir por tecnologias com realidade aumentada e realidade virtual, através da customização de avatares. Seguindo por essa linha de raciocínio, percebemos que se trata de uma nova internet", explica a especialista.

Segundo Laila, o Metaverso tem a proposta de modificar totalmente a maneira como interagimos com o mundo digital, transformando de certa forma a nossa comunicação.

"Sendo assim, tablets, celulares e computadores dariam lugar para uma experiência nova, em que deixaríamos de ser mediados por telas para sermos inseridos num espaço que seria uma espécie de realidade virtual aumentada", pontua.

Não à toa, o Metaverso já está sendo utilizado por várias empresas e usuários no dia a dia, para a criação de suas próprias experiências e relações com outros usuários e outros eventos, como assistir a uma partida de futebol ou negociar imóveis digitais.

Para Laila, quando o Metaverso estiver plenamente estabelecido, estaremos num novo mundo, onde a comunicação será bastante impactada. O conceito que hoje vivemos no mundo virtual ganhará um novo viés e isso gerará uma série de possibilidades para a comunicação em diversos segmentos, como na educação, no trabalho, no entretenimento e nos jogos.

"O Metaverso será uma maneira mais eficiente de conexão entre pessoas, gerando experiências mais significativas e interações mais aprofundadas do usuário com as grandes marcas. E isso pode ser bem explorado por diversas corporações, que tendem a ganhar muito dinheiro com esse cenário. Além disso, o ambiente de aprendizado pode ser personalizado, com a geração de um aprendizado mais saudável, atraente, produtivo e eficiente", finaliza.

Sobre o Clube da Fala

A instituição especializada em voz, fala, oratória e comportamento humano oferece uma equipe multidisciplinar de professores de oratória, todos com nível superior e treinados através de uma metodologia própria, identificando as reais necessidades dos alunos e/ou empresas. O Clube da Fala é atualmente referência nacional por utilizar conceitos da Fonoaudiologia, Psicologia Positiva, Neurociência, Psicologia Positiva, Programação Neurolinguística (PNL), técnicas de Oratória e Teatrais e tem como meta treinar e desenvolver cada vez mais pessoas com os seus cursos presenciais e on-line de excelência. A instituição tem hoje diversas empresas filiadas, entre clientes e parceiros. Como por exemplo: Bank of America, IBM, Pinheiro Netto Advogados, Radix, B2W, YDUQS, Anatel, Petrobras, entre outros.

FONTE Clube da Fala

SOURCE Clube da Fala