Especialista em resfriamento de precisão por imersão Iceotope Technologies garante financiamento de £30 milhões do consórcio global liderado pelo investidor de impacto ABC Impact

Como parte de uma aliança estratégica com a Iceotope, a nVent oferecerá novas soluções modulares integradas para data centers, instalações de edge computing e aplicações para computação de alto desempenho. Essa aliança impulsionará ainda mais a implementação rápida das tecnologias da Iceotope em todo o mundo por meio de seu conjunto holístico de soluções para data centers.

Tan Shao Ming, diretor de investimentos da ABC Impact, disse: "As soluções de climatização e água consistem em uma importante área de investimentos para nós. Considerando que uma grande parcela do crescimento dos dados deve vir da Ásia nos próximos anos, com o advento da IoT e a implementação do 5G, os data centers deverão proliferar na região. As soluções de resfriamento de precisão da Iceotope permitem que os data centers se convertam em uma infraestrutura mais sustentável com uma pegada ambiental e imobiliária reduzida. Ao aumentar a eficiência em seu uso de energia e água, os data centers podem contribuir para os esforços globais de redução das emissões de carbono. Vemos um grande potencial para implementar essa tecnologia na Ásia, principalmente em regiões com climas tropicais, e esperamos trabalhar com a Iceotope para ampliar seu impacto positivo."

David Craig, CEO da Iceotope Technologies, disse: "Esse investimento significativo, um dos maiores montantes recentemente em refrigeração líquida, é uma prova do excelente trabalho de nossos projetistas para nossos clientes do mundo todo, bem como dos muitos parceiros de tecnologia e parceiros de canal que depositaram sua confiança em nossa capacidade de resfriar os servidores de data center de forma mais eficiente em um fator de forma de rack vertical. Considerando a importância global do setor de data centers, que só pode aumentar à medida que as instalações de edge computing proliferam e se estendem aos limites da civilização, esperamos acelerar nosso plano de implementação global com a ajuda de nossos parceiros de investimento novos e atuais."

Embora o resfriamento líquido esteja há muito estabelecido e tenha se tornado o padrão em aplicações de computação de alto desempenho (HPC), o resfriamento a ar tem sido a abordagem preferida para o resfriamento de grandes centros de dados empresariais, colocalização e data centers em nuvem. Essa situação está mudando rapidamente à medida que a adoção do resfriamento líquido acelera, com a expectativa de que o mercado global de resfriamento líquido de data centers cresça a uma CAGR de 24,8%[1], chegando a USD 6,4 bilhões até 2027.

Projetado para resfriar toda a pilha de TI, em todo caso de uso, de Hyperscale a Extreme Edge, o resfriamento de precisão por imersão em nível de chassi patenteado da Iceotope oferece até 96% de redução de água, redução de até 40% de energia e redução de até 40% das emissões de carbono por kW de ITE[2]. Cem por cento seladas em nível de chassi, as soluções de resfriamento líquido da Iceotope oferecem desempenho de resfriamento extremo, ao mesmo tempo que isolam e protegem a TI essencial do ambiente e da atmosfera circundantes. Os fatores de forma padrão do setor permitem a realização de manutenção simples e hot-swap, em qualquer local, com facilidade, sem bagunça ou a necessidade de equipamentos pesados de elevação.

Joe Ruzynski, presidente de compartimentos da nVent, disse: "Estou entusiasmado em aprofundar nosso relacionamento com a Iceotope. Juntos, criamos soluções sustentáveis e inovadoras de resfriamento que resolvem com eficiência o calor e evitam interrupções nos data centers. Daqui em diante, temos a oportunidade de ampliar nosso sucesso e impulsionar a próxima fase de soluções de resfriamento de precisão por imersão em uma área empolgante e crescente."

Jonathan Maxwell, fundador e CEO da Sustainable Development Capital LLP, a gestora de investimentos da SEEIT disse: "O mercado de data centers é uma das fontes de demanda de crescimento mais rápido em energia e resfriamento em todo o mundo. Estamos muito satisfeitos em apoiar a Iceotope em seus esforços para ampliar o uso de sua tecnologia inovadora de eficiência energética nesse setor dinâmico."

Nos últimos 18 meses, a Iceotope foi amplamente reconhecida por sua inovação como Produto de Edge Computing do Ano na premiação DCS Award 2021; ficou entre as dez empresas mais inovadoras em resfriamento, de acordo com a Data Centre Magazine; STL Partners 100 Edge Companies to Watch 2022; e, mais recentemente, na premiação Electrical Review and Data Centre Review Excellence Awards em Londres, vencendo nas categorias Projeto e Desenvolvimento de Data Centers do Ano e Produto do Ano para Resfriamento de Data Centers de 2022.

Sobre a Iceotope

As soluções de resfriamento de precisão de nível de chassi da Iceotope são desenvolvidas para resfriar toda a pilha de TI, em todo caso de uso, desde Hyperscale até Extreme Edge. Eliminando a necessidade de ventiladores e infraestrutura de resfriamento, as tecnologias da Iceotope operam quase em silêncio, além de oferecerem uma redução revolucionária no consumo de energia e água e reduções significativas de custos no projeto, construção e operação de data centers. Para mais informações, acesse: www.iceotope.com.

Sobre a ABC Impact

A ABC Impact é uma empresa de capital privado sediada em Singapura e com foco na Ásia, dedicada a investimentos de impacto. Investimos em empresas que promovem mudanças positivas, abordando os desafios mais urgentes do mundo, como mudanças climáticas, escassez de recursos e aprofundamento da desigualdade. Entre nossos temas de investimento estão a inclusão financeira e digital, melhor saúde e educação, soluções climáticas e de água, alimentos e agricultura sustentáveis e cidades inteligentes e habitáveis.

Acreditamos que investir a partir de uma perspectiva de impacto demonstra o poder positivo do capital privado e pode ajudar a promover empresas mais inovadoras e resilientes que proporcionem benefícios sociais e ambientais. Somos um investidor disciplinado, com uma abordagem de avaliação do impacto rigorosa e baseada em evidências, que tem como objetivo gerar resultados sociais ou ambientais positivos e mensuráveis, juntamente com um retorno interessante ajustado conforme o risco para nossos investidores.

Nossos temas de investimento estão alinhados com a ABC Framework para uma economia ativa, uma sociedade bonita e uma Terra limpa. A ABC Framework foi estabelecida pela empresa de investimentos de Singapura Temasek e baseia-se nos ideais dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

Nosso fundo inaugural de S$ 405 milhões inclui investidores como Temasek Trust, Temasek, Pavilion Capital, Mapletree Investments, Seatown Holdings, Sembcorp Industries e Singapore Power.

Acesse www.abcimpact.com.sg para mais informações. Nosso mais recente relatório de impacto, "Inspire Impact", está disponível em www.abcimpact.com.sg/impactreport2021.

Sobre a nVent

A nVent é uma fornecedora líder global de soluções de conexão e proteção elétricas. Acreditamos que nossas soluções elétricas criativas proporcionam sistemas mais seguros e garantem um mundo mais protegido. Desenvolvemos, fabricamos, comercializamos, instalamos e damos manutenção em produtos e soluções de alto desempenho que conectam e protegem alguns dos equipamentos, edifícios e processos essenciais mais sensíveis do mundo. Oferecemos a marcas líderes setoriais uma linha completa de gabinetes, conexões elétricas e soluções de fixação e gestão térmica que são reconhecidos mundialmente por sua qualidade, confiabilidade e inovação. Nosso escritório principal fica em Londres, e nosso escritório de gestão nos Estados Unidos está situado em Minneapolis. Nosso portfólio robusto de marcas líderes de produtos elétricos data de mais de 100 anos e inclui nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF e TRACER. Saiba mais em www.nvent.com.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF e TRACER são marcas comerciais de propriedade ou licenciadas pela nVent Services GmbH ou suas afiliadas.

