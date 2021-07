Especialista revela melhores ferramentas Digitais para Vender Online

Jorge Murilho , cita que o problema é que na ânsia de vender no digital, os profissionais estão sem foco com lives sem resultados. As apresentações e reuniões de trabalhos online exigem uma nova performance profissional com apresentações objetivas, criativas e de alto impacto, o que aumenta em até 70% a chance no fechamento de negócios.

O uso desse mix de ferramentas é importante para os profissionais liberais, pois, além de economizarem tempo e dinheiro, possibilita o compartilhamento de conteúdo relevante através lives, cursos e workshops - para engajar o cliente.

Jorge cita as principais plataformas disponíveis para produção de vinhetas e edição de vídeos.

IntroChamp - permite que você faça introduções de vídeos em apenas alguns minutos.

Renderforest - ajuda você a criar vários vídeos em minutos. Basta navegar no catálogo de modelos de vídeo, escolher o preferido e começar a editar on-line. O armazenamento é na nuvem.

Camtasia - é um programa recomendado, principalmente para quem produz conteúdo educativo, como videoaulas e tutoriais. Um de seus principais atrativos é o recurso de captura de tela.

Kinemaster - é um aplicativo gratuito para edição de vídeos que pode ser baixado em smartphones Android. São diversas opções de edição, que incluem ferramentas de câmera lenta, áudio, possibilidade de cortar os vídeos e efeitos.

Powerdirector - aplicativo mobile com a interface mais parecida com os programas para computador. Diferente dos anteriores, a edição é feita com o celular na horizontal, o que permite a visualização em camadas .

InShot - é um aplicativo gratuito para Android e iOS capaz de postar fotos e vídeos inteiros, sem cortes, no Instagram.

Plataformas de Lives e Criação de vídeos

StreamYard - é um software que promete facilitar a vida de quem organiza eventos online. Ele está entre as ferramentas mais utilizadas no mercado para transmitir de webinars a congressos online, de forma intuitiva.

OBS Studio - é um programa de streaming e gravação gratuito com código de desenvolvimento aberto, o qual é mantido através do OBS Project.

Zoom - O Zoom Meetings ou Zoom Reuniões em português é um aplicativo que permite realizar reuniões virtuais de maneira muito simples, tanto pelo celular quanto pelo computador.

Microsoft teams - é uma plataforma unificada de comunicação e colaboração que combina bate-papo, videoconferências, armazenamento de arquivos e integração de aplicativos no local de trabalho.

whereby - (Android | iOS | Web) é um aplicativo de videoconferências voltado para empresas e grandes equipes. Oferece chamadas gratuitas em áudio e vídeo, sem necessidade de criação de cadastro para convidados ou download de software em computadores.

BIGVU - o aplicativo é um estúdio de TV no seu bolso. Dá para gravar vídeos com um teleprompter com o seu roteiro e adicionar legendas automáticas.

Plataformas de funil de email marketing

Klickpages - é uma ferramenta de construção e publicação de páginas na internet, funil de marketing e automação.

Leadlovers - focada em atrair leads e conquistar novos clientes permite que você dispare sequências automatizadas e ilimitadas de e-mail marketing.

Gdigital - maior ciclo de automação do funil de vendas e inteligência com ferramentas.

RD Station - é uma plataforma de automação de marketing e gestão de leads que disponibiliza planos diferenciados. Para quem já está num nível mais

Builderall - É a que eu recomendo pela melhor relação custo benefício, uma plataforma de marketing digital "tudo em um".

Plataformas de checkout

Agora que você produziu suas aulas, é hora de empacotar seu conhecimento.

Jorge Murilho cita três ferramentas para hospedagem do seu infoproduto; e o seu cliente poder comprar e realizar o checkout de pagamento. São elas:

Hotmart - uma plataforma especializada na distribuição de produtos digitais. Voltado para o mercado de educação a distância (EAD), o serviço oferece hospedagem para e-books, cursos online e outros tipos de material, bem como ferramentas que auxiliam no processo de venda.

Eduzz - é uma plataforma para vendas de produtos digitais bem interessante para hospedar seus cursos.

Monettize - uma plataforma para pagamento online que oferece segurança e ferramentas de métricas e marketing para comercializar produtos na Internet.

Jorge Murilho

Jorge Murilho, Especialista em Vendas, Administrador, Coach, Mentor de Empresários, e também Autor do Livro: Como Faturar até 3x mais em TEMPOS de CRISE.

Diretor do CNB - Clube de Negócios Brasil.

Organizador e Idealizador do Projeto Empresário Solidário, que reuniu Empresários e Grandes Especialistas para contribuir para o mundo, entregando de forma solidária Treinamentos Completos para qualificação e preparação técnica e emocional, através de conteúdos 100% Gratuitos, que contribuem para o desenvolvimento pessoal e profissional.

Criador do Método Vendedor Imparável, ajudando empresas a melhorarem a sua Performance, Aumentando o Faturamento e do Foguete Digital pronto para vender .

