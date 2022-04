Especialistas apontam tendências em ESG no podcast VWCO News

Durante o episódio, as convidadas explicam em detalhes sobre a origem do termo e o que se espera de empresas comprometidas com metas ESG. Também revelam ações de sucesso que vão ao encontro desses objetivos e recomendações para quem está começando a trabalhar essa estratégia.

Este, que é o décimo nono episódio do podcast VWCO News, tem a apresentação de Danielle Ritton e Isabella Novaes, do time de Comunicação Corporativa da VWCO, sob coordenação de Marcos Brito, diretor da área. A produção e edição têm o apoio de Letícia Barroso, Rafaela Cartolano e Wander Gartner.

Confira em:

https://open.spotify.com/episode/4JbCQr58EIcnNreoSHvswd?si=wWwe5C8CRrGBDWLjMYuTjw

Siga o perfil do VWCO News no Spotify e fique por dentro dos próximos episódios do VWCO News Podcast.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN, Navistar e RIO, a TRATON SE é uma das principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Sua oferta inclui veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. O Grupo pretende reinventar o transporte — com seus produtos, seus serviços e como parceiro de seus clientes. Para a TRATON, o crescimento econômico sustentável sempre inclui tratar as pessoas e a natureza com respeito. A tríade Pessoas, Planeta e Desempenho moldará o futuro de nossa empresa.

Volkswagen Caminhões e Ônibus

Comunicação

(11) 5582-5335 / (24) 3381-1063

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1801101/2.jpg

FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus

SOURCE Volkswagen Caminhões e Ônibus