Especialistas bolivianos e taiwaneses discutem os mais recentes desenvolvimentos da Med-Tech para posicionar a Bolívia como um centro líder em neurocirurgia robótica

HSINCHU, 3 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Especialistas médicos da Bolívia e de Taiwan uniram forças recentemente para explorar os mais recentes avanços tecnológicos em robôs de navegação cirúrgica e seu potencial de posicionar a Bolívia como líder em neurocirurgia robótica. Durante a maior reunião on-line de cirurgia robótica, a "The Future of Robotic Surgery", mais de 400 especialistas médicos se reuniram para participar de uma troca dinâmica de ideias e percepções.

Um webinar online reuniu mais de 400 especialistas médicos para destacar e discutir o enorme potencial dos robôs de navegação cirúrgica da Bolívia e Taiwan. (PRNewsfoto/Brain Navi Biotechnology Co., Ltd.)

As discussões dos especialistas destacaram o enorme potencial dos robôs de navegação cirúrgica para melhorar os resultados dos pacientes, reduzir os tempos de cirurgia e melhorar a precisão e a flexibilidade para os neurocirurgiões. O envolvimento entre especialistas médicos da Bolívia e de Taiwan demonstrou o significado da colaboração global no avanço da tecnologia médica e na melhoria do atendimento ao paciente.

Liderada pelo Dr. Bozorg Zonneveld von Brunn, da Clínica de las Américas na Bolívia, um novo hospital equipado com as mais recentes tecnologias, o Dr. Jerry Chen, CEO da Brain Navi Biotechnology de Taiwan, e o Dr. Guo, Jeng Hong, um neurocirurgião da China Medical University Hospital em Taiwan, a reunião proporcionou uma plataforma única para especialistas compartilharem sua experiência clínica com robôs de navegação cirúrgica. Nelson Farfan Espada, anfitrião deste evento, representando a Ztarkbond GmbH, facilita a introdução desta nova tecnologia na Bolívia. O Dr. Oscar Serrate patrocinou o evento de uma importante universidade boliviana como parte da estratégia de caminho alternativo.

As apresentações destacaram o potencial do NaoTrac, um robô de navegação neurocirúrgica da Brain Navi Biotechnology certificado pela CE e pelo governo local, para ajudar mais pacientes e salvar mais vidas na Bolívia, demonstrando a importância da colaboração internacional no avanço da tecnologia médica e na melhoria do atendimento ao paciente. Em Taiwan, três centros médicos estão equipados com o NaoTrac para ajudar neurocirurgiões a salvar vidas. O Dr. Jerry Chen apresentou a tecnologia NaoTrac e seus benefícios aos neurocirurgiões em Taiwan, enquanto o Dr. Guo compartilhou alguns casos excepcionais em que a assistência do NaoTrac melhorou a precisão cirúrgica e reduziu o tempo de cirurgia, beneficiando a recuperação do paciente, como ICH (hemorragias intracerebrais) e a outra aplicação, como biópsia tumoral cerebral e implante de células-tronco.

A Bolívia tem neurocirurgiões altamente qualificados; o desenvolvimento mais significativo para a comunidade médica da Bolívia é o plano de criar um centro de treinamento educacional robótico. Este centro é um recurso vital para profissionais da área médica, permitindo-lhes adquirir as habilidades e conhecimentos necessários para trabalhar com tecnologias robóticas avançadas como o NaoTrac e outros robôs de navegação cirúrgica. O centro tem o potencial de se tornar o primeiro na América do Sul, posicionando a Bolívia como um país líder de uso de robôs cirúrgicos avançados na região. Com a colaboração contínua entre especialistas médicos em todo o mundo, a Bolívia está preparada para se tornar líder internacional em neurocirurgia robótica, garantindo que os pacientes recebam os melhores cuidados e resultados possíveis.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2068976/Bolivia_event.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1873615/4018125/Logo.jpg

FONTE Brain Navi Biotechnology Co., Ltd.

