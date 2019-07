Especialistas reúnem-se em Chengdu para discutir como as cidades podem aproveitar a força das culturas

CHENGDU, China, 25 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- No 2º Simpósio de Tianfu sobre as Capitais Culturais do Mundo, autoridades de Chengdu mais uma vez se encontraram com especialistas em cultura mundial do Fórum Cultural das Cidades Mundiais para explorar o desenvolvimento cultural e as oportunidades urbanas da nova economia. Em meio a uma variadíssima série de tópicos e de especialistas de todo o mundo, um painel de discussões investigou o papel da cultura na crescente identidade das cidades. Paul Owens, diretor do Fórum Cultural das Cidades Mundiais, perguntou aos participantes "Quão bem-sucedidas são as cidades em equilibrar a autêntica cultura local, à medida que se transformam em cidades globais?". Respondendo à pergunta dele, John Howkins, presidente do Centro Cultural da das Cidades Mundiais da Iniciativa Cinturão e Estrada, chamou a atenção para o papel da tecnologia e da nova economia na definição de futuras reputações e na criação de setores culturais inteiramente novos no processo. Howkins estava refletindo a respeito de novas iniciativas lançadas no simpósio, naquela manhã. O vice-presidente da Associação de Escritores Chineses, Jidi Majia, proclamou que "A sabedoria dos povos criará um diálogo mais aberto e estável – esta será a sabedoria dos diferentes povos e diferentes países, grandes civilizações são inclusivas e aprendem umas com as outras".