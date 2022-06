Especializada em Cloud Microsoft 4MSTech completa sete anos de crescimento contínuo

Empresa de serviços de nuvem e ambiente Microsoft cresce mais de 50% desde sua fundação e tem 419 projetos entregues

SÃO PAULO, 31 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A 4MSTech, fornecedora de soluções para a nuvem especializada em ambiente Microsoft, comemora sete anos de mercado atuando com a migração e modernização de datacenters, transição para nuvem e configuração de ambiente de trabalho remoto seguro, registra 419 projetos finalizados desde a sua fundação. Dentre seus clientes, destacam-se organizações como: White Martins, MAG, Globo, Cogna Educação e outras.

Com o Microsoft 365 atua nas áreas de gerenciamento de identidades e acessos, proteção de informações e proteção contra ameaças. Com o Azure foca em componentes de infraestrutura, dados, segurança e modernização de aplicações entre eles Azure Sentinel, DevOps e banco de dados como serviço e containers.

"Acreditamos que a tecnologia deva automatizar tudo o que seja possível para que as pessoas possam focar no que realmente importa", explica Eduardo Mecking, CEO e sócio fundador da 4MSTech. Para ele, a computação em nuvem representa uma nova era do mercado, imprescindível para equilibrar a produtividade dos colaboradores e a segurança da infraestrutura de TI nas organizações.

Com crescimento anual de faturamento superior a 50% desde a fundação, em 2015, a 4MSTech conta com metodologia própria para migração de datacenters, visando acelerar processos de transformação digital. Baseada no Azure CAF (Cloud Adoption Framework) a metodologia de trabalho traz quatro fases: planejamento, ajustes, migração e estabilização, contemplando as melhores práticas de segurança e governança e com transferência de conhecimento aos clientes.

Durante o isolamento causado pela COVID-19, a tecnologia mostrou que é possível trabalhar de qualquer lugar, a qualquer hora e com qualquer dispositivo, garantindo a produtividade e continuidade aos negócios. Ao mesmo tempo, nunca foi tão necessário para a TI migrar diversas cargas de trabalhos para a nuvem – como servidores, banco de dados, e-mails, arquivos e intranet, por exemplo – visando reduzir custos e facilitar o gerenciamento.

As empresas com foco em aumento de produtividade, retenção de talentos e otimização de recursos são as que mais se beneficiam dos serviços da 4MSTech para adotar a nuvem e ferramentas de colaboração integradas, de uma forma menos impactante possível ao usuário – onde quer que ele esteja.

Sobre a 4MSTech

Especialista em Infraestrutura e soluções em Cloud Microsoft, a 4MSTech se destaca pelo conhecimento e projetos em Microsoft 365 e Azure, envolvendo gerenciamento de mudanças e usuários finais com foco em segurança. Surgiu em 2015 a partir do ideal de alguns amigos com expertise em TI adotando três objetivos fundamentais: ser majoritariamente especializada em serviços, manter Cloud como pilar e, principalmente, ter como diferenciação a alta qualidade das entregas. Em pouco tempo, tornou-se a primeira empresa brasileira a conquistar a competência Gold Security da Microsoft e cinco e Especializações Avançadas da Microsoft em Defesa Contra Ameaças, Proteção & Governança da Informação, Gestão de Identidade e Acesso, Migração de Windows e SQL Server e Azure Virtual Desktop. Acesse ao site: www.4mstech.com

