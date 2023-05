Esporte e informação: torneio de beach tennis com o tema menopausa reúne centenas de mulheres nas areias do litoral paulistano

Após pesquisa revelar que 7 em cada 10 pessoas acreditam que este é um tema tabu, Essity realiza evento Menos Pausa – a menopausa não vai te parar

SÃO PAULO, 3 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Uma em cada cinco mulheres já passou por algum tipo de constrangimento em público por causa dos sintomas da menopausa, é o que aponta o 1º estudo sobre menopausa e suas etapas realizado pela Essity, líder global em higiene e saúde.

Realizado com cerca de 2 mil pessoas, o estudo mostra que para 69% dos entrevistados a menopausa é um tema tabu, com muitos preconceitos relacionados à fertilidade, sexualidade e envelhecimento. Embora seja uma etapa natural da vida, segue estando associada com pessoas velhas, revelando ainda alguns constrangimentos em falar sobre o assunto: 55% dos entrevistados que não gostam de falar sobre a "deterioração" do seu corpo e apenas 30% falam ativamente sobre o tema. Esse é um dado alarmante pois, até 2025, espera-se que mais de um bilhão de mulheres vivenciem uma das fases associadas a essa etapa.

No último sábado (29), aconteceu, nas areias de Santos, um evento intitulado "Menos pausa – a menopausa não vai te parar", que contou com yoga, clínica e torneio de beach tennis, além de um espaço de relaxamento e plantão de dúvidas com a ginecologista Juliana Stivaletti, e reuniu atletas, praticantes da modalidade, influenciadores e a população local, para mostrar que as pessoas que enfrentam essa etapa da vida são ativas e enérgicas para disputar um torneio de beach tennis, como o realizado no último dia 29.

"Sabemos que a expectativa de vida das mulheres aumentou para 80 anos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Expectativa essa, maior que a dos homens, que é de 73 anos. Ou seja, as mulheres passarão quase um terço de suas vidas no climatério e menopausa. Durante todo esse período, certamente, elas estarão ativas, trabalhando, aproveitando a vida em família, em um relacionamento etc. Então, é necessário que elas vivam melhor, com mais qualidade de vida e menos doenças. Ações como essa, promovida pela Essity, nos permitem mudar o olhar sobre a menopausa, que deve deixar de ser vista como um tabu ou medo, e de que a vida dessas pessoas está próxima de acabar, e colocar a mulher nesse lugar ativo e produtivo, vivendo de uma forma muito mais saudável e leve do que as mulheres de antigamente", afirma a Dra. Juliana Stivaletti.

Em parceria com a Associação Santista de Beach Tennis, a ação arrecadou centenas de latas de leite em pó e diversos itens de higiene pessoal das marcas de seu portfólio Issviva, Libresse e TENA para o Fundo Social de Solidariedade da cidade.

"O estudo sobre menopausa realizado por nós, da Essity, mostrou o tanto de desinformação que ainda existe. Isso nos fez refletir que temos um papel fundamental na sociedade e que devemos conscientizar, além de impulsionar conversas positivas em torno do tema, garantindo que o maior número de pessoas tenha qualidade de vida livre, de qualquer estigma. Sabemos que nossas ações já chegaram a impactar mais de 30 milhões de pessoas. A ideia de realizar um evento, com uma série de atividades físicas, vai ao encontro de mostrar que a menopausa é uma etapa natural na vida e que não precisa ser um fator limitante.", completa Palmira Camargo, VP Corporate Communications Consumer Goods America, da Essity.

Sobre a pesquisa 1º estudo da Essity sobre menopausa e suas etapas, realizado de 13 a 16 de setembro de 2022, reúne informações levantadas com 2 mil pessoas, no Brasil. População demográfica: Mulheres brasileiras que estão na menopausa (1.000) ou após a menopausa (1.000).

Sobre a Especialista – Dra. Juliana Stivaletti

Formada pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, pós-graduada em Medicina Integrativa, pela FAPES, com residência em Ginecologia e Obstetrícia de Alto Risco, pela Faculdade de Medicina do ABC, possuí título de Especialista pela Associação Médica Brasileira em Ginecologia e Obstetrícia, Ultrassonografia e Medicina Fetal.

Sobre a Essity

Dedicada a melhorar o bem-estar por meio de seus produtos e serviços, a Essity é líder mundial em higiene e saúde. Com atuação em aproximadamente 150 países sob as marcas globais TENA® e Tork®, além de outras marcas fortes como JOBST®, Leukoplast®, Actimove®, Cutimed®, Delta-Cast® Libresse® e Issviva® possui cerca de 48 mil colaboradores e suas vendas líquidas em 2022 totalizaram aproximadamente 15 bilhões de dólares. A sede da empresa fica localizada em Estocolmo, na Suécia e está listada na bolsa de valores Nasdaq Estocolmo. No Brasil, a companhia conta com 530 colaboradores, com operação local na cidade de São Paulo, centros de distribuição e uma fábrica localizada em Jarinu, no interior do estado. A Essity quebra barreiras pelo bem-estar e contribui para uma sociedade saudável, sustentável e circular. Mais informações em www.essity.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2068862/1.jpg

FONTE Essity

SOURCE Essity