Espuma de limpeza, a queridinha do skincare

SÃO PAULO, 15 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A limpeza é um cuidado essencial para qualquer tipo de pele. Fazer uma higienização adequada todos os dias é o primeiro passo fundamental na sua rotina de skincare. Mas é claro que essa rotina pode ser cansativa às vezes, e, justamente por isso, a praticidade das espumas de limpeza vem conquistando muita gente.

Em vez de esfregar sabonetes em barra e fazer espuma com sabonetes líquidos, por que não só apertar a válvula e ter a espuma pronta nas mãos? Parece não fazer tanta diferença, mas em meio a um dia agitado e cheio de produtos de beleza, a espuma pode deixar a rotina de skincare mais prática.

Além disso, as espumas de limpeza se destacam por sua textura cremosa. A dermatologista Dra. Carla Zanardo (CRM – SC 25850) acrescenta: "Elas conseguem unir uma limpeza de pele profunda e eficaz, com maciez e suavidade, deixando a higienização mais agradável. Vale lembrar que a limpeza adequada também melhora os efeitos de outros produtos, preparando a pele para hidratação e uso de ativos".

As espumas contam com propriedades hidratantes e de controle de oleosidade. A linha de sabonetes Dermotivin, por exemplo, traz espumas macias e suaves que levam em conta as necessidades de cada tipo de pele: Dermotivin Soft para pele seca e sensibilizada, Dermotivin Original para pele mista a oleosa, Dermotivin Oil Control para pele muito oleosa e Dermotivin Salix para pele muito oleosa e acneica.

Além das distinções pelo tipo de pele, as espumas ainda possuem propriedades nas formulações que também as diferem, a espuma de Dermotivin Soft possui tecnologia Soft Complex que tem ação hidratante não oleosa, a espuma de Dermotivin Original remove as impurezas respeitando o pH da pele¹, a espuma de Dermotivin Oil Control traz um efeito adstringente e matificante² e a espuma Dermotivin Salix proporciona ação antisséptica e bactericida³. E além de todos estes benefícios, a espuma ainda tem um rendimento surpreendente, uma embalagem de 130mL rende aproximadamente 180 aplicações, o equivalente a 3 meses de uso, considerando duas aplicações ao dia.

Na hora de escolher a espuma, é importante consultar sempre um dermatologista, que identificará as melhores opções de cuidados para diferentes tipos de pele.

¹ Galderma Data on file: All-S-ACN-29574-11-09-11 Espuma

² Galderma Data on file: 11-29574-05-09-11 Espuma

³ Elimina 99,9%: Escheria coli; Pseudomonas aeruginosa; Salmonella choleraesuis; Staphylococcus aureus; Serratia marcescens;

Candida albicans.

* Sabonete em espuma. 1 aplicação equivale a 1 acionamento

Sobre Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

https://linhadermotivin.com.br/

