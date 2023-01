Espumante Domaine NV, da InnVernia, alcança 90 pontos na Best Wines

Vinícola de Espírito Santo do Pinhal (SP) participou da etapa de classificação em Santiago, no Chile; concurso avalia produtos de diferentes países da América do Sul

SÃO PAULO, 31 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- O espumante Domaine NV, da vinícola InnVernia, de Espírito Santo do Pinhal (SP), atingiu 90 pontos na classificação da Best Wines BW no concurso de 2023. A avaliação abrange produtos de países do chamado Cone Sul, região formada por Chile, Argentina, Uruguai e pelo sul do Brasil.

Com notas de zero a 100, os jurados do Best Wines realizam provas às cegas nas cidades de São Paulo (SP); de Santiago, capital chilena; e Mendonza, conhecida por ser a principal região para vinícolas argentinas. O corpo do júri, altamente qualificado e independente, é composto por 17 avaliadores das três nacionalidades.

Além disso, o Best Wines BW reúne um trio dos mais especializados grupos brasileiros de mídia em vinhos. São eles: a Baco Multimídia, a revista Prazeres da Mesa e o jornal Vinhos & Cia. Os jurados realizam as provas seguindo critérios rigorosos, conhecendo apenas o tema da classificação, em grupos de até dez amostras da mesma categoria.

O brasileiro Domaine NV conquistou sua pontuação na etapa realizada em Santiago, no concurso de 2023, dentro da categoria de espumantes brancos brut e extra-brut. Essa tipologia corresponde ao nível de açúcar do produto e contempla espumantes secos, associados à elegância e sofisticação.

São também essas as características relacionadas ao Domaine NV, de aromas intensos e notas florais e cítricas. Assim, o produto traz a proposta de um sabor vibrante, sem deixar de lado o frescor almejado na apreciação de um espumante, assim como o equilíbrio entre intensidade e delicadeza. São qualidades que permitem o usufruto versátil do exemplar em diferentes harmonizações gastronômicas.

A InnVernia

A vinícola é conhecida por oferecer experiências inovadoras, ao mesmo tempo em que valoriza técnicas tradicionais de produção italiana. Não apenas pela qualidade de seus produtos, mas também por ter se tornado um ponto turístico, e seu passeio faz parte da lista de visitas obrigatórias na cidade.

Para isso, a InnVernia tem a oportunidade de usufruir de vantagens oferecidas pela própria região de seu plantio. A cidade de Espírito Santo do Pinhal, conhecida como "rainha das serras", é lembrada pelo ambiente propício para a produção de grãos de cafés e, mais recentemente, de uvas para vinhos. Isso em razão do clima e solo considerados ideais para o plantio, o que garante o melhor proveito e nutrição das videiras.

O passeio turístico na vinícola é um exemplo da preocupação com a inovação da marca, traduzida em mais de duas décadas de pesquisas no Brasil e no exterior para a produção de vinhos por seus enólogos, conceituados no mercado. Para alcançar os resultados almejados em qualidade, desde 2020 a marca tem investimentos que já chegaram a R$ 10 milhões na região.

Entre as novidades propostas, a InnVernia oferece a possibilidade ao visitante de batizar, com seu próprio nome, uma videira no plantio. O cultivo é feito com mudas de uvas nunca antes plantadas em solos brasileiros - a Frappato, Rkateseli e Corvinone, por meio de técnicas ancestrais romanas.

