Esquenta Amazon Prime Day 2023: ofertas antecipadas a partir de 3 de julho

Dispositivos Echo e grandes marcas como Diageo, Nespresso, Ambev, Eudora, Nivea, Walita e Oster integram os primeiros dias da edição 2023

SÃO PAULO, 5 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- O Prime Day 2023, que acontece nos dias 11 e 12 de julho em 25 países, traz ofertas espetaculares em produtos selecionados de uma ampla variedade de marcas, e somente no Brasil, apresenta com exclusividade o Esquenta Prime Day, ofertas antecipadas que acontecem no Amazon.com.br, de 3 a 10 de julho. Durante o Esquenta, além das ofertas antecipadas, os clientes Amazon Prime terão acesso a cupons diários em produtos e outros benefícios selecionados pelo aplicativo, ou no site Amazon.com.br.

"O Esquenta Prime Day é um exemplo de como ouvimos e compreendemos os hábitos dos consumidores brasileiros e assim criamos, exclusivamente para o Brasil, um evento que atende diretamente a todas as suas necessidades. Nossos consumidores já demonstraram que gostam de ter ofertas antecipadas. Trabalhamos para oferecer uma grande seleção de produtos nas categorias mais amadas pelos nossos consumidores, garantindo o melhor preço em diversas categorias", afirma Juliana Sztrajtman, Diretora de Varejo da Amazon Brasil.

"Nossos times se preparam meses para esta data junto a marcas nacionais e internacionais para entregar o melhor em produtos para o brasileiro.", complementa Juliana Sztrajtman. Dentre as marcas em destaque do Esquenta Prime Day estão: Diageo, Ambev, Playstation, Cetaphil, Isdin, Eudora, Mantecorp, Nivea, Eucerin, Bio Oil, Maybelline, Piracanjuba, OMO, Downy, Ola, Vanish, Echo, Ariel, Walita, Oster, Cadence, Mallory, Nespresso, Bialetti, Faber-Castell.

"Dia após dia e em todas as horas que antecedem e nas 48 horas do Prime Day, novas ofertas, nas mais diversas categorias serão apresentadas ao nosso cliente. Todas as vezes em que o cliente acessar Amazon.com.br, encontrará seus itens favoritos e descobrirá novos produtos. Queremos estar próximos dos nossos clientes e ter com ele uma rotina para apreciarem tudo que "Tá no Amazon Prime", finaliza Juliana.

Os pequenos empreendedores também estarão destaques na Loja de Pequenos Negócios na Amazon, com produtos incríveis, preços mais baixos e muita qualidade. Ao comprar qualquer item da página de pequenos negócios, 15% do seu dinheiro será revertido para o Instituto Costurando Sonhos, que capacita e certifica mulheres de Paraisópolis em corte e costura pelo SENAI.

O Amazon Prime traz múltiplos benefícios em uma única assinatura por apenas R$ 14,90 ao mês, ou R$ 119 ao ano (equivalente a R$ 9,91 ao mês), podendo ser cancelado a qualquer momento. Para se tornar um membro Prime ou experimentar gratuitamente por 30 dias, acesse: www.amazon.com.br/prime , também disponível pelo aplicativo da Amazon para dispositivos Android: www.amazon.com.br/prime .

Para aproveitar os descontos antes do Prime Day, acesse Amazon.com.br e aproveite as diversas categorias disponíveis:

Dispositivos Amazon

A partir do dia 6 de julho, dispositivos selecionados da família Echo - incluindo Echo Pop, Echo Dot 4ª geração e Echo Show 5 - terão até 40% off, assim como os produtos de casa inteligente como lâmpadas, plugues de tomadas, interruptores, controle universal, câmera de segurança compatíveis com Alexa, entre outros. Já os demais dispositivos Echo, Fire TV, Kindle e acessórios, estarão com até 40% off, a partir do dia 10 de julho.

Os dispositivos da linha Echo, Fire TV e Kindle podem ser adquiridos em até 12 vezes sem juros. Além das promoções, os membros Prime podem contar com frete grátis e para aqueles que realizarem o pagamento nos métodos Pix ou boleto terão + 10% de desconto, com exceção para as capas de Kindle que não terão este desconto adicional.

Cuidados Pessoais e Limpeza

Até 30% de desconto em hidratante, sabonete, óleos corporais, rímel, batom, blush, pó, lenço umedecido, pomadas de assadura, sabonetes, shampoo e condicionador. Entre as marcas em destaque estão: Cetaphil, Isdin, Eudora, Mantecorp, Nivea, Eucerin, Bio Oil.

Livros

Até 40% de desconto em best-sellers, importados, religiosos, infantis, HQs, mangás e graphic novels, literatura e ficção. Entre as editoras estão: Ciranda Cultural, Marvel, Panini e DC Universe.

Eletrônico

Até 25% de desconto em caixas de som e fones de ouvido. Entre as marcas estão: Multilaser, Geonav, Webookers, JBL e AIWA. Até R$ 200 off em Echo com Alexa.

Cozinha

Até 40% de desconto em fritadeiras, máquinas de café, mixers, liquidificadores e sanduicheiras. Entre as marcas em destaques estão: Walita, Oster,Cadence, Mallory e Nespresso.

Bebidas

Até 30% off em itens de supermercado Whisky, Ofertas em Vodka e Gin, vinho tinto e cervejas artesanais. Beba com moderação

Casa e Limpeza

Até 25% de desconto em amaciante, sabão Líquido, tira manchas, ferros e vaporizadores, organizadores, caixas e estantes. Entre as marcas estão : OMO, Downy, Ola, Vanish, Ariel

Ferramentas e Construção

Até 30% de desconto em lâmpadas inteligentes, adaptadores para tomada, extensões e protetores eletrônicos. Entre as marcas estão : Clamper, Force Line, Multilaser e Intelbras.

Papelaria e Escritório

Até 15% de desconto em lápis de cor, canetas hidrográficas, lapiseiras, materiais para desenho técnico, marcadores de texto, canetas esferográficas, lápis e marcadores. Entre as marcas estão : Faber-Castell e Bic.

Fitness

Até 30% de desconto em Pré treino, creatina, whey e vitaminas. Entre as marcas estão : + Mu, Dux, Integralmedica, Vitafor e MAX Titanium.

"Alexa, quais são as minhas ofertas?"

Quer se preparar e não perder nenhuma oferta do Prime Day? Alexa pode te ajudar. Comece pedindo "Alexa, colocar lembrete para Prime Day" para não se esquecer de conectar neste dia. Você pode também receber recomendações de ofertas perguntando "Alexa, quais são as minhas ofertas?", neste caso, se tiver itens no carrinho ou na lista de desejos em oferta serão priorizados na resposta de Alexa. E, depois de ter feito qualquer pedido, os clientes ainda podem acompanhar perguntando: "Alexa, onde está meu pedido?". Clientes também se surpreenderão com diversas dicas ao perguntar "Alexa, como aproveitar o Prime Day?".

4 meses grátis de Amazon Music Unlimited

Por tempo limitado, os membros Prime que ainda não experimentaram o Amazon Music Unlimited podem obter quatro meses grátis – com 90 milhões de músicas sem anúncios e em HD, além de milhões de episódios de podcast.

Jogos gratuitos com Prime Gaming

Os membros Prime podem baixar mais de 20 jogos gratuitos.

* A seleção de preços e produtos pode variar durante o período do evento ou enquanto durarem os estoques. Os benefícios de compra da assinatura Amazon Prime no Brasil (frete grátis em produtos elegíveis e acesso a ofertas exclusivas) só podem ser usados no Amazon.com.br, não na Amazon.com ou sites de outros países.

Sobre os benefícios de Amazon Prime

O Amazon Prime oferece o melhor em compras, economia e entretenimento para mais de 200 milhões de membros em todo o mundo. No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis e rápido para todo país em milhões de produtos elegíveis, sem valor mínimo de compras, incluindo entregas em mais de 1.000 cidades em até dois dias úteis, e em mais de 200 cidades em até um dia útil. O programa ainda permite acesso a promoções exclusivas no site Amazon.com.br. O Amazon Prime oferece também filmes e séries de sucesso no Prime Vídeo, mais de 100 milhões de músicas em modo aleatório, playlists com acesso total e os melhores podcasts sem anúncio no Amazon Music para membros Prime, acesso a centenas de livros e revistas digitais no Prime Reading, e jogos gratuitos no Prime Gaming. Tudo em uma única assinatura por apenas R$ 14,90 ao mês, ou R$ 119 ao ano (equivalente a R$ 9,91 ao mês), podendo ser cancelado a qualquer momento. Para se tornar um membro Prime ou experimentar gratuitamente por 30 dias, acesse: www.amazon.com.br/prime.

Sobre a Amazon

A Amazon é guiada por quatro princípios: obsessão do cliente em vez de foco na concorrência, paixão pela invenção, compromisso com a excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se esforça para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, o melhor empregador do mundo e o lugar mais seguro para trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra de 1 clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Pledge Climate são algumas das ações pioneiras da Amazon.

