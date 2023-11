Esquenta Black Friday: Brastemp anuncia live e-commerce com Dani Calabresa

A marca, que recentemente divulgou seu novo posicionamento "É Outro Mundo", oferece ofertas e condições exclusivas para a pré Black Friday

SÃO PAULO, 20 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Black Friday é um dos eventos varejistas mais aguardados pelos brasileiros, e para agitar seus consumidores para a data, a Brastemp, marca que é reconhecida pela inovação, produtos icônicos e portfólio moderno e com design, realiza no dia 21/11, na segunda-feira, às 19h, na semana da Black Friday, sua primeira live e-commerce no site oficial da marca.

A humorista Dani Calabresa apresenta show de ofertas na live organizada pela marca Brastemp

A marca anuncia a live inédita com seu novo posicionamento de marca 'Brastemp é outro mundo' e para celebrar esse momento e engajar ainda mais os seus consumidores, a live será apresentada pela atriz e humorista Dani Calabresa, que será a responsável por anunciar produtos com descontos especiais e cash back exclusivo para consumidores com muito humor e descontração.

A live inédita faz parte da estratégia da campanha da marca para a Black Friday 2023, com a mensagem "Não deixe no carrinho, o sonho de ter uma Brastemp". Chamada por especialistas de "e-commerce 4.0", a live commerce despontou na China e tem o poder de entregar vendas em escala, fazendo com que o consumidor compre sem sair de casa - mas com a sensação de estar em uma loja física. Com isso, durante a live commerce Brastemp, os consumidores poderão adquirir produtos que atendam as necessidades dos diversos tipos e estilos de casa e famílias, oferecendo inovação, performance e design com ofertas exclusivas e programa de cashback, com muito humor e descontração.

"Estamos passando por um momento importante para a marca Brastemp, por isso, um dos nossos maiores objetivos é nos aproximar e engajar os diversos tipos de consumidores. Transmitir a primeira live e-commerce da marca com uma das melhores humoristas do Brasil para anunciar as ofertas exclusivas para a Black Friday, fortalece ainda mais a nossa estratégia de reforçar a nova assinatura da marca 'Brastemp é outro mundo'. Para além de obviamente buscar resultados melhores, um dos nossos principais motivos realizar a primeira live commerce durante a Black Friday, está em atrair (novos) clientes, gerar engajamento e se destacar da concorrência em um período tão concorrido." comenta Patrícia Pessoa, Diretora de Marketing, Branding e Inovação na Whirlpool.

Além das ofertas exclusivas, a marca traz para essa Black Friday Cashback nos produtos de cozinha e lavanderia, e todos poderão ser adquiridos direto no link da live, que será transmitido no site da Brastemp, www.brastemp.com.br.

Sobre a Brastemp

Há 60 anos, a Brastemp traz inovações que antecipam soluções relevantes para os lares, resultado de um conhecimento profundo do seu consumidor e da sua natureza de inovar, sempre estabelecendo novos padrões. Por meio de lançamentos que oferecem soluções inovadoras, a marca se tornou referência com um portfólio completo de eletrodomésticos com performance, design e tecnologia. Mais sobre a Brastemp em www.brastemp.com.br.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2280354/1.jpg

FONTE Brastemp