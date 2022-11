ESRT accueille Pandora dans sa liste de détaillants au 112 W. 34th Street

Cette nouvelle transaction permet à un immeuble commercial de Midtown d'être loué à 100 %

NEW YORK, 11 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) a annoncé aujourd'hui avoir accueilli la marque nationale de bijoux Pandora en signant un bail au 112 W. 34th Street. Tous les espaces de vente au détail du 112 W. 34th Street seront entièrement loués, Pandora occupant un local précédemment loué par Swatch.

Situé en face de Macy's et à un pâté de maisons à l'ouest de l'Empire State Building, Pandora rejoindra Sephora, Target, et Foot Locker au cœur du couloir commercial de la 34ème rue.

« Les marques de vente au détail du 112 W 34th Street comptent parmi nos magasins les plus performants en raison du trafic piéton et des ventes au détail », a déclaré Fred C. Posniak, directeur général adjoint des locations pour Empire State Realty Trust. « Nous sommes heureux d'ajouter une autre grande marque au portefeuille d'ESRT. »

Robert Gibson et David Berke de JLL ont représenté Pandora lors des négociations du bail. Fred C. Posniak, d'ESRT, a représenté le propriétaire des lieux.

De plus amples renseignements sur le 112 W. 34th Street peuvent être trouvés en ligne.

À propos d'Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) est une société de placement immobilier qui possède et gère des bureaux, des commerces de détail et des actifs multifamiliaux à Manhattan et dans la région métropolitaine de New York. ESRT est propriétaire de l'Empire State Building, l'édifice le plus célèbre du monde, et de l'attraction n°1 aux États-Unis et n°3 dans le monde selon les Travelers' Choice Awards 2022 de Tripadvisor, l'Empire State Building Observatory, nouvellement ré-imaginé et emblématique. La société est un chef de file en matière de bâtiments sains, d'efficacité énergétique et de qualité de l'environnement intérieur, et a les émissions de gaz à effet de serre les plus faibles par mètre (pied) carré de tous les portefeuilles de SCPI cotées en bourse à New York. Au 30 septembre 2022, le portefeuille d'ESRT comprenait environ 9,2 millions de pieds carrés (860 000 mètres carrés) louables de bureaux, 700 000 pieds carrés (65 000 mètres carrés) louables de commerces de détail et 625 unités résidentielles réparties dans deux propriétés multifamiliales. Vous trouverez plus d'informations sur Empire State Realty Trust sur esrtreit.com et en suivant ESRT sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn.

