Esses são os vestidos favoritos das noivas em 2023

Levantamento foi feito a partir dos modelos mais indicados como favoritos do catálogo da marketplace Casamentos.com.br; Descubra qual é o custo médio do vestido de noiva no Brasil e a moda do segundo vestido.

SÃO PAULO, 27 de abril de 2023 /PRNewswire/ --

Maio é o mês tradicionalmente conhecido como o mês das noivas no Brasil e para essa ocasião, Casamentos.com.br , do grupo The Knot Worldwide, fez um levantamento que revela curiosidades e atualizações sobre a moda nupcial em 2023. A pesquisa foi feita com base nos modelos de vestidos mais favoritados no Catálogo da marketplace e mostrou uma identidade marcada sobre o estilo dos vestidos de noiva da mulher brasileira: brancos, longos, sem mangas, no corte princesa ou em A e com decote em V*.

Ao todo, são 5.757 vestidos de noiva disponíveis no catálogo. O vestido mais vezes indicado como favorito até o momento é o modelo Almaz , da marca Galia Lahav. O modelo está feito no corte em A, decote ombro a ombro e é ligeiramente da cor rosa. Em segundo lugar está o modelo 8112 , da marca Cosmobella, que resume bem a identidade das noivas brasileiras: um vestido longo em corte em A e decote em V. Características parecidas ao modelo Kenya , da marca Eddy K, que aparece em terceira posição e está modelado no corte princesa.

"A análise dos vestidos mais favoritados mostra que o vestido princesa segue marcando o perfil do vestido de noiva brasileiro, mas também aponta uma tendência da escolha dos vestidos em A, um corte mais leve, bem ao estilo boho chic. Também é o resultado do trabalho das marcas que vêm optando por esse estilo mais fluído", explica Aline Scarso , responsável pela Comunicação da marca Casamentos.com.br.

Identidade visual do vestido ideal para as noivas 2023

Dentro do Catálogo de vestidos de noiva do Casamentos.com.br, as noivas podem encontrar o vestido de noiva ideal graças à ferramenta que possibilita filtrar as diferentes características (decote, corte, comprimento, cor, etc.), coleções e marcas.

Considerando a análise dos quase 6 mil vestidos disponíveis, estas são as características preferidos para o vestido de noiva entre as brasileiras:

Cor : Branco (71%), seguido por uma cor diferente do branco (29%);

: Branco (71%), seguido por uma cor diferente do branco (29%); Comprimento : Longo (90,5%), seguido de midi (5) e curto (4,5%);

: Longo (90,5%), seguido de midi (5) e curto (4,5%); Corte - Princesa (24%), seguido por corte em A (21%), Sereia (20%) e demais cortes (35%);

- Princesa (24%), seguido por corte em A (21%), Sereia (20%) e demais cortes (35%); Decote - Em V (34%), seguido por ombro a ombro (12%), coração (5%) e demais decotes (49%).

De acordo com O Livro Imprescindível dos Casamentos , o custo médio de um vestido de noiva e acessórios no Brasil é de R$ 3.385. Seis de cada dez noivas alugam o vestido; três compram e uma pede o item emprestado a algum familiar ou amigo.

O uso de dois vestidos no casamento é uma das tendências que está ganhando impulso nos enlaces em 2023 em vários países, muito por conta dos chamados weekend wedding, no qual vários eventos relacionados ao casamento acontecem durante todo um final de semana. "No Brasil, esta tendência ainda tem margem para crescer", afirma Scarso.

Segundo a Comunidade de Noivas do Brasil , 76% das noivas planejam apenas um vestido de noiva para o dia. Entre aquelas que vão optar por dois vestidos, 67% afirmaram que irão fazer a troca de um por outro durante a festa.

*Período de referência para a contagem dos vestidos favoritados no site Casamentos.com.br: janeiro de 2022 - primeira semana de março de 2023.

**questão com possibilidade de respostas múltiplas

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2064911/Copia_de_Viva_Magenta___Pantone_Color_Of_The_Year_2023__8.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2064912/INFOGRAFIA_BR_VESTIDO_DE_NOVIA_V1_04.jpg

FONTE Casamentos.com.br

SOURCE Casamentos.com.br