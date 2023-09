Essity e RaiaDrogasil se unem em ação social para a Associação de Reabilitação Infantil Limeirense

Pelo segundo ano consecutivo as empresas realizam a Campanha Juntos Por uma Causa.

Essity destinará 2% das vendas brutas de produtos de sua marca TENA à organização localizada no interior paulista.

SÃO PAULO, 13 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Essity, líder global em higiene e saúde, em parceria com a RD-RaiaDrogasil, doará 2% das vendas brutas de fraldas geriátricas e roupas íntimas da marca TENA, líder mundial em produtos para incontinência urinária, realizadas entre 1º de agosto e 30 de setembro.

Associação de Reabilitação Infantil Limeirense

Trata-se da Campanha Juntos Por Uma Causa, que é válida para as compras efetuadas nas farmácias do Estado de São Paulo, no site e no App das bandeiras Raia e Drogasil. O valor total arrecadado será doado para a ARIL (Associação de Reabilitação Infantil Limeirense), que atende crianças com deficiência intelectual e física na cidade de Limeira (SP).

"Em linha com nossa estratégia de sustentabilidade corporativa, pelo segundo ano temos a oportunidade de juntos, Essity e RaiaDrogasil, gerar bem-estar para aqueles que mais precisam por meio dessa importante ação liderada pela nossa marca de produtos para incontinência urinária, TENA. Foi um grande aprendizado e um prazer para nós a parceria firmada ano passado, e é gratificante podermos ampliá-la neste ano unindo esforços pelo cuidado com a saúde das crianças atendidas pela ARIL", afirma André Aguiar, diretor comercial de bens de consumo Essity.

"Estamos trabalhando para ser a empresa que mais promove saúde e bem-estar no Brasil e fazer parte desta ação nos coloca mais perto dessa meta. Queremos fazer a diferença na vida das pessoas contribuindo com aquilo que elas realmente precisam", comenta a gerente executiva de investimento social da RaiaDrogasil, Maria Izabel Toro.

Em 2022, a primeira edição da Campanha Juntos Por Uma Causa arrecadou, entre outubro e novembro, mais de R$ 130 mil que foram doados à ONG Casa Ângela, organização que faz parte da Associação Comunitária Monte Azul, em São Paulo.

Neste ano, a doação será realizada em outubro, na sede da ARIL, localizada em Limeira, interior de São Paulo. Na ocasião, TENA/Essity e RD levarão funcionários para uma visita à Associação. "Ficamos muito gratos em sermos escolhidos e em fazer parte desta grande parceria, nos motivando a continuar com a nossa missão de promover a qualidade de vida das pessoas com deficiências desenvolvendo suas potencialidades", Comenta Cássio Ferlin Nogueira, presidente da ARIL . A Associação atende crianças com deficiência intelectual e/ou física associada, nas áreas de educação, assistência social e saúde.

Sobre a marca TENA

TENA é uma marca Essity, empresa global de higiene e saúde de origem sueca fundada em 1929, presente hoje em aproximadamente 150 países e uma das 100 companhias mais sustentáveis do mundo de acordo com a Corporate Knights. Em 2022, a Essity Brasil recebeu pelo segundo ano consecutivo a certificação Great Place to Work®. Com mais de 60 anos, TENA é a marca líder mundial em incontinência urinária adulta, com uma gama completa de produtos absorventes, serviços e soluções que são adaptados às necessidades dos indivíduos, das suas famílias e dos profissionais de saúde. Com TENA, a Essity está na vanguarda do desenvolvimento de produtos e serviços que ajudam a melhorar a dignidade e a qualidade de vida das pessoas. Os produtos da marca desenvolvidos com foco em sustentabilidade, assim como práticas e processos fabris sustentáveis reduzem, passo a passo, sua pegada de carbono no meio ambiente. TENA protege não apenas as pessoas, mas também o planeta. Mais informações no site TENA.

Sobre a Essity

Dedicada a melhorar o bem-estar por meio de seus produtos e serviços, a Essity é líder mundial em higiene e saúde. Com atuação em aproximadamente 150 países sob as marcas globais TENA® e Tork®, além de outras marcas fortes como JOBST®, Leukoplast®, Actimove®, Cutimed®, Delta-Cast® Libresse® e Issviva® possui cerca de 48 mil colaboradores e suas vendas líquidas em 2022 totalizaram aproximadamente 15 bilhões de dólares. A sede da empresa fica localizada em Estocolmo, na Suécia e está listada na bolsa de valores Nasdaq Estocolmo. No Brasil, a companhia conta com 530 colaboradores, com operação local na cidade de São Paulo, centros de distribuição e uma fábrica localizada em Jarinu, no interior do estado. A Essity quebra barreiras pelo bem-estar e contribui para uma sociedade saudável, sustentável e circular. Mais informações em www.essity.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2208488/Picture1.jpg

FONTE Essity/TENA

SOURCE Essity/TENA