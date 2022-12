Esta escuela de la ciudad de Nueva York está reduciendo la brecha de la COVID

Un director de Staten Island comparte tres facilitadores de la revolución de la escritura de la P.S. 21

La historia de éxito de la escuela

A la sombra del reciente informe de la Evaluación Nacional para el Progreso Educativo (NAEP) de los Estados Unidos sobre el deterioro de las habilidades de matemáticas y lectura entre los estudiantes de 4.° y 8.° grado, hay una pequeña escuela primaria en Staten Island, Nueva York, que ha visto a sus estudiantes lograr un mejor rendimiento en los exámenes estatales de lengua inglesa (ELA) que muchos de sus compañeros de la ciudad de Nueva York.

P.S. 21-Margaret Emery-Elm Park se encuentra en la comunidad de la costa norte de Staten Island. El Departamento de Educación del estado de Nueva York informa que el 85 % de los estudiantes de la escuela están en desventaja económica.

A principios de este año, un periódico local informó que las evaluaciones internas de la escuela revelaron un desempeño estudiantil comparable desde el confinamiento total en el sistema escolar de la ciudad de Nueva York en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

Y ahora, los estudiantes de 3.° a 5.° grado de la escuela han mejorado su índice de competencias en la ELA del estado de Nueva York desde el 11 % en 2015, el cuarto más bajo en Staten Island, al 44 % en 2019, y luego al 53 % este año. Los estudiantes de tercer grado de la P.S. 21 han mejorado su puntaje de competencia del 9.2 % en 2015 al 75 % en 2022, después de haber superado el 57 % en 2019.

El nivel de éxito académico de la escuela contradice la narrativa de base estadística de la NAEP, en cuanto a que los estudiantes marginados económicamente han enfrentado mayores dificultades con la lectura.

Anthony Cosentino, director de la P.S. 21, enfrentó las interrupciones creadas por la pandemia al apoyar la resiliencia de sus maestros a través de un menor número de alumnos por clase, apoyo adicional a los educadores y programas de capacitación para mejorar la alfabetización de los estudiantes. El Sr. Cosentino se comprometió con The Writing Revolution (TWR), una organización sin fines de lucro, para proporcionar un enfoque estructurado de la enseñanza de la escritura.

El Sr. Cosentino, quien cumple su octavo año como director de la P.S. 21, considera la colaboración con TWR como un agente impulsor de las mejoras de la escuela desde el año escolar 2019-20. El Sr. Cosentino describe a TWR como una organización que "enseña pensamiento crítico" y "genera confianza y resiliencia en todos nuestros niños a través de estrategias de escritura que abarcan todos los aspectos de sus vidas".

La escuela integra la enseñanza de TWR en múltiples áreas temáticas, incluida la matemáticas, a fin de proporcionar a los estudiantes un enfoque coherente para comunicar sus ideas de manera clara y al mismo tiempo utilizar la evidencia como apoyo.

El Sr. Cosentino observó cómo estas estrategias de escritura han potenciado la "sofisticación del discurso" entre los estudiantes, así como entre estudiantes y profesores.

"[El equipo notó lo bien que los alumnos] articulan claramente su pensamiento, cómo escriben sus oraciones y párrafos… [L]os alumnos se sienten seguros de que podrían hacer cualquier cosa, si simplemente se comprometieran a hacerlo. No tienen miedo de fracasar. Tienen miedo de no intentarlo lo suficiente".

El Sr. Cosentino identificó tres facilitadores en la mejoras de su escuela en materia de alfabetización y cree que cualquier director puede incorporar estos facilitadores en sus prácticas de liderazgo.

Facilitador uno: sumergirse; liderar con el ejemplo

La P.S. 21 comenzó a implementar las estrategias de TWR durante el semestre de primavera de 2020, justo al comienzo del confinamiento del sistema escolar de la ciudad de Nueva York en respuesta a la pandemia. El Sr. Cosentino fue uno de los primeros educadores de su escuela en inscribirse en los cursos de capacitación de la organización.

El Sr. Cosentino aconseja a los directores que "se sumerjan, estén ahí y estén presentes con [el personal docente] porque si "el director está ahí en la formación, en el aprendizaje, escuchando, respondiendo y participando, entonces [su] presencia establece automáticamente que esto es importante". Él llama a su nivel comprometido de apoyo "entusiasmo mediante el ejemplo".

Facilitador dos: comenzar desde abajo, luego ascender

El Sr. Cosentino aconseja a los líderes que comiencen su proceso de capacitación con un pequeño grupo de docentes y que luego desarrollen lentamente el programa a medida que se logre un éxito incremental. "Recorra el proceso de aprendizaje con ellos y comience a resolver los problemas, dar y recibir retroalimentación y ser un pequeño ecosistema de apoyo entre sí para mejorar su [práctica de TWR]".

"Cuando comienzas a escalar poco a poco, ya tienes un pequeño sistema de apoyo para ayudarte a crecer [y mantener la iniciativa] en toda la escuela", agregó el Sr. Cosentino.

Facilitador tres: medir el progreso

El Sr. Cosentino mencionó la importancia de las métricas como un enfoque para fomentar la confianza en esta iniciativa entre las partes interesadas.

"Tener datos que muestren que [TWR] es bueno para los niños es realmente invaluable".

Los beneficios de que los niños escriban bien van mucho más allá de la escuela

El Sr. Cosentino cree que la escritura genera curiosidad y hace posible la comprensión de diferentes ideas, y este intercambio de ideas crea puentes de comunicación entre las personas.

"[Un estudiante] crecerá para ser una persona empática" cuando esté "dispuesto a escuchar las ideas de otras personas y lo que tienen para compartir".

¿Qué viene a continuación?

El Sr. Cosentino sigue fortaleciendo y ampliando su iniciativa de alfabetización en toda la escuela.

Acerca de Writing Revolution

Fundada por la Dra. Judith C. Hochman y con sede en la ciudad de Nueva York, la misión de The Writing Revolution es permitir que los estudiantes, especialmente los de las comunidades históricamente marginadas, desarrollen sus habilidades de escritura, así como la habilidad de leer y pensar de forma más crítica, para que tengan mayores oportunidades de triunfar en la escuela, en el trabajo y en la vida.

TWR capacita y apoya a los profesores y líderes escolares en la implementación del Método Hochman, un conjunto explícito de estrategias basadas en la evidencia para la enseñanza de la escritura expositiva. El método inicia en las oraciones para llegar a las composiciones y está integrado en los planes de estudio de todas las áreas de contenido y niveles de grado. La organización cree que la mejora de las habilidades de escritura favorece la mejora del rendimiento académico general y posicionará a los estudiantes con un conjunto de habilidades personales más fuertes que pueden ayudar a reducir la brecha de la desigualdad social. TWR ha posicionado la enseñanza de la escritura como una solución para ayudar a abordar la pérdida de aprendizaje de los estudiantes que se ha visto exacerbada por la pandemia de la COVID-19.

Publicado en 2017, el libro The Writing Revolution: A Guide To Advancing Thinking Through Writing In All Subjects and Grades, fue coescrito por la Dra. Hochman y Natalie Wexler. The Writing Revolution, un éxito de ventas dentro de la comunidad de educadores, se ha vendido en los 50 estados de Estados Unidos, en 36 países y en más de 1,000 colegios y universidades.

A través de cursos, talleres y seminarios web, la huella formativa de TWR se extiende por Norteamérica y otros 17 países.

Si bien el libro y los cursos de TWR están disponibles para su compra por parte de cualquier educador, escuela, distrito y miembro de la comunidad, la organización centra su trabajo en su alianza con las instituciones educativas que se encuentran dentro de los barrios históricamente marginados.

