Estabelecer uma rotina de cuidados seguindo cada passo do skincare é importante para a saúde da pele

SÃO PAULO, 10 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- Todos os dias, a pele está exposta à poluição, luz solar, vento, poeira, entre outros fatores que podem danificá-la. Por isso, uma rotina de cuidados é essencial para mantê-la saudável, jovem e macia. E, para esses momentos de autocuidado, criar hábitos e ter os produtos certos são o melhor caminho.

"Com o passar do tempo, a pele vai sentindo os efeitos da ação exterior. Manter os cuidados rotineiramente é fundamental para preservá-la", alerta o dermatologista André Piancastelli (CRM 29915 MG). O primeiro passo de uma rotina básica de cuidados é a limpeza, para remover a sujeira e o suor e preparar a pele para os seguintes.

Depois, a hidratação é fundamental. Ela reforça e recupera a barreira de proteção da pele, previne irritações, melhora a textura da pele, ameniza o aspecto esbranquiçado e protege-a dos agentes externos. "Após o banho, a pele está com os poros abertos, facilitando a penetração dos componentes do hidratante. O produto deve ser indicado pelo dermatologista, que é o profissional capaz de analisar os tipos de pele e recomendar o produto adequado para cada paciente."

Para finalizar, a fotoproteção. "Os filtros solares são responsáveis por diminuir a ação prejudicial dos raios solares, em especial dos raios ultravioletas", explica o Dr. André. Os raios que ele menciona podem causar câncer de pele, por exemplo.

Cetaphil® atua nos três passos da rotina de cuidados. Possui higienizadores para tipos de pele variados, que removem impurezas sem ressecar a pele. Também possui hidratantes voltados para diferentes necessidades e os fotoprotetores para finalizar a sua rotina. Conheça o portfólio da marca e converse com seu dermatologista.

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com e https://www.cetaphil.com.br/.

