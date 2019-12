Estado de Indiana sediará Conferência Internacional de Negócios em abril de 2020

"Em Indiana, atuamos cotidianamente para criar um clima de negócios de alto nível que incentive o crescimento, apoie a colaboração e promova a inovação", disse o governador de Indiana, Eric J. Holcomb. "E como resultado dessa colaboração, os indianenses estão criando soluções que mudam e salvam vidas em todo o estado, em empresas globais, startups e universidades de renome. Indiana ocupa posição única para ser líder na economia digital do século XXI, e estamos ansiosos para convocar parceiros aqui no coração do Centro-Oeste para apoiando-nos nesse ímpeto, promover impacto econômico ao longo da vida e as relações culturais".

A Cúpula agregará conversas sobre setores de alto crescimento, como manufatura avançada, defesa e cibersegurança, ciências da vida, ciências agro e biológicas, aeroespacial e TI, bem como tópicos relacionados como força de trabalho, conectividade e qualidade do local, com palestrantes destacando as melhores práticas, novas inovações e visões econômicas. As sessões da conferência se concentrarão em questões universais que têm implicações nas comunidades em todo o mundo, como suprimento global de alimentos, segurança cibernética na era digital, sustentabilidade, soluções de armazenamento de energia, exploração espacial e ruptura da tecnologia nos negócios.

"O mundo está mais conectado agora do que nunca", disse o secretário de comércio de Indiana, Jim Schellinger. "As oportunidades e os desafios que enfrentamos hoje em uma economia em rápida evolução são compartilhados e estamos em uma posição emocionante para aprender uns com os outros e trabalhar juntos para promover indústria, inovação, força de trabalho, conectividade e qualidade de vida. Como estado, estamos comprometidos em garantir que nosso estado seja o principal centro global de talentos e negócios, e essa cúpula é outra oportunidade emocionante para trazer o mundo de volta a Indiana e mostrar nosso povo e nossas comunidades que fazem de Indiana o melhor lugar para morar, trabalhar e se divertir".

A IEDC prevê entre 600 e 800 participantes de todo os EUA e do mundo, com convidados representando líderes de negócios globais; parceiros de desenvolvimento econômico em educação e força de trabalho, indústria, inovação e engajamento internacional; organizações sem fins lucrativos, governo, universidades e organizações culturais; delegações internacionais de líderes do governo e da indústria além de empreendedores e inovadores. A programação da conferência ocorrerá no Indiana Convention Center e no The Westin Indianapolis, no centro da cidade, e os participantes visitarão o autódromo de Indianapolis e o Indiana State Museum durante as recepções da noite.

Mais informações, como inscrição, estão disponíveis em www.indianaglobalsummit.com. Notícias sobre programação, palestrantes e eventos relacionados serão anunciados nas próximas semanas e meses.

Indiana abriga 1.030 empresas de estrangeiras, além de muitas corporações, pequenas empresas e startups, como Allison Transmission, Berry Global, Cummins, Eli Lilly, Hillenbrand e Zimmer Biomet, que têm operações internacionais ou atendem aos mercados globais. Além disso, o estado está comprometido em melhorar a conectividade global e alocou US$20 milhões para apoiar novas rotas internacionais.

