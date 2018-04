"Estamos vendo a necessidade da refundação da República", disse Álvaro Dias, durante Almoço-Debate LIDE

Dias comentou que os casos de corrupção afastaram os investidores internacionais. "Sem os casos de corrupção, o Brasil teria uma renda per capital maior, com os brasileiros vivendo em condições melhores. O contraste entre a pobreza e riqueza ainda são gritantes no País."

O crescimento da dívida pública também esteve na pauta da exposição do senador. "A má administração causou isso e prejudicou milhões de brasileiros. Sabemos que 40% do que o País produz vai para os cofres públicos, no entanto, a conta não fecha", afirmou. Para o senador, a causa dos problemas tem como base o sistema de governança. De acordo com Dias, é preciso um novo sistema, para evitar especialmente novos casos de corrupção. "Há uma quantidade enorme de cargos comissionados que abrigam pessoas não qualificadas para ocupá-los, em que a escolha é feita por critérios obtusos. É preciso um enxugamento de pessoal e de benefícios."

Dias salientou também a necessidade da reforma tributária. Sem ela, o senador afirmou que não há muitas alternativas para alavancar o País. "Com a reforma tributária, o poder público arrecadará mais com a população pagando menos. É isso que o Brasil precisa para crescer."

O ambiente de negócios brasileiro ainda não é o mais favorável, segundo Dias. O senador comentou sobre as altas taxas de impostos e como isso afeta os investimentos e a produtividade do País. "O ajuste fiscal é nosso desafio de curto prazo; a produtividade a médio e longo prazos. O Brasil é um País privilegiado, não dá para desistir dele. Essas mudanças são inevitáveis e precisam do apoio da sociedade", concluiu Dias.

