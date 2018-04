Este Día de la Tierra demos un paso más para reciclar mejor y usemos el hashtag #1MORE

Viva el boletín de prensa multicanal e interactivo aquí: https://www.multivu.com/players/Spanish/8249151-republic-services-earth-day-recycling-tips/

Reciclar contaminantes puede ser todo menos lo que se pretende recolectar y reciclar, incluidas sustancias indeseadas, como residuos de alimentos o líquidos que pueden dañar el proceso de reciclaje. Una vez que un artículo contaminado entra en contacto con otros reciclables, el lote completo puede contaminarse también.

"Todos desempeñamos un papel fundamental en la labor de mantener el flujo adecuado de nuestros programas de reciclaje comunitario y ayudar a disminuir la contaminación", dijo Pete Keller, vicepresidente de reciclaje y sustentabilidad. "Muchos consumidores depositan artículos contaminados en sus contenedores y, en consecuencia, muchos de los reciclables van a parar al relleno sanitario y no al lugar originalmente esperado. Los invitamos, este Día de la Tierra y en el transcurso del año, a dar un paso más y ayudar a reducir la contaminación con cuatro sencillos consejos que pueden integrar a su rutina diaria, y también a usar el hashtag #1MORE".

Cuatro consejos para reducir la contaminación durante el reciclaje:

Consejo #1: limítese a dejar los siguientes reciclables en el contenedor de reciclaje que está sobre la acera

No se complique y concéntrese en las siguientes cuatro categorías de reciclables que se depositan en los contenedores sobre la acera:

Papel, incluidos periódicos, sobres, correo postal, directorios telefónicos y revistas

Cartón aplanado, folders de archivo y pizarrones para carteles

Botellas y recipientes de plástico

Latas de aluminio y hojalata para alimentos y bebidas

Los empaques combinados, por ejemplo, aquellos que contienen cartón y plástico combinados en un paquete de 24 piezas de agua embotellada con fondo de cartón y envoltura de plástico por pieza, no pueden reciclarse a menos que usted los separe antes de dejarlos en el contenedor de reciclaje.

Consejo #2: los reciclables deben estar vacíos, limpios y secos

Asegúrese de que los artículos reciclables están totalmente vacíos, limpios de todo residuo y secos antes de depositarlos en el contenedor de reciclaje.

Consejo #3: si tiene dudas, mejor tírelo a la basura

Muchos clientes dejan artículos dentro del contenedor de reciclaje con la esperanza de que sí sean reciclables. A pesar de sus buenas intenciones, les recordamos que algunos artículos no deben mezclarse con reciclables limpios. Si no hay seguridad sobre el potencial de reciclable de un artículo debemos seguir la máxima: "Si tiene dudas, mejor tírelo a la basura", es decir, deposite el artículo dudoso en el contenedor de basura.

Consejo #4: infórmese de aquello que nunca debe dejarse en el contenedor de reciclaje que está sobre la acera

A continuación encontrará una lista de artículos que nunca hay que dejar en el interior del contenedor de reciclaje sobre la acera:

Bolsas de plástico de la compra en el supermercado y otras tiendas

Residuos de comida

Ropa, zapatos y otros textiles

Desechos del patio, plantas, pasto cortado, cuerdas y mangueras para jardín

Poliestireno, fibra de vidrio y otros materiales espumosos para empaquetado

Pañales desechables y protectores para cachorros

Pañuelos desechables, toallas de papel, servilletas de papel y libros de pasta dura

Madera, tablaroca y mampostería tratada o contaminada

Metales (por ejemplo, cadenas, herramientas y partes de autos)

Los dispositivos y equipos electrónicos, las baterías, los focos fluorescentes y las balastras son materiales peligrosos que deben manejarse por separado de otros residuos y reciclables del hogar. En el caso de los clientes empresariales, Republic ofrece programas de reciclaje seguro y responsable de electrónicos y la posibilidad de desechar baterías, focos y balastras de manera inocua.

