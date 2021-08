Este invierno, Alaska Airlines reconecta a la comunidad con tres destinos soleados en México, ofreciendo nuevos vuelos directos desde San Francisco

SEATTLE, 12 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- México tiene un encanto especial y ofrece mucho por conocer y explorar, ¡incluyendo su gente, sus playas, su cultura y su comida! Por ello, Alaska Airlines anuncia su nuevo servicio para conectar a sus clientes del área de la bahía con tres nuevos destinos en México: Loreto, Mazatlán e Ixtapa/Zihuatanejo, viajando en vuelos directos desde el Aeropuerto Internacional de San Francisco.

Alaska tiene más vuelos directos que ninguna otra aerolínea estadounidense entre la costa oeste de EE. UU. y México, y este invierno ofrecerá hasta 27 salidas diarias: 20 desde California y siete desde la costa noroeste del Pacífico.

Anticipando un invierno frío y gris, la aerolínea está dando a sus clientes la opción de planear desde hoy una escapada a un lugar cálido con vuelos nuevos y convenientes. Estas rutas directas facilitarán las visitas entre familiares y amigos que residen en el área de la bahía y México. Los boletos para todos los destinos de Alaska Airlines en México están a la venta a partir de hoy con un descuento de hasta 30% en tarifas selectas, en vuelos de ida. Aplican restricciones para ciertos días de la semana y fechas restringidas. Para conocer los términos y condiciones completos, visite alaskaair.com.

"Nuestros pasajeros están ansiosos por relajarse, desconectarse y divertirse, y los lugares a los que volamos en México son ideales para hacerlo", dijo Brett Catlin, vicepresidente de redes y alianzas de Alaska Airlines. "Con un total de siete destinos directos desde San Francisco y San José, el paraíso tropical estará a solo unas horas de distancia este invierno. También ofrecemos vuelos convenientes y sin escala desde Los Ángeles y San Diego a una variedad de destinos en México y América Latina".

Además de estas nuevas rutas de temporada y sin escalas desde San Francisco a Loreto, Mazatlán e Ixtapa/Zihuatanejo, Alaska también ofrece vuelos directos a Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta. Desde San José, también ubicado en el área de la bahía, la aerolínea vuela directo a Guadalajara, Los Cabos y Puerto Vallarta.

Vuelos nuevos entre SFO y ciudades mexicanas

Inicia Termina Ruta Salida Llegada Frecuencia Aeronave Dic. 18 Abril 16 San Francisco – Loreto 12:00 p.m. 3:40 p.m. Sábado A320 Dic. 18 Abril 16 Loreto – San Francisco 4:50 p.m. 6:45 p.m. Sábado A320 Dic. 18 Abril 16 San Francisco – Mazatlán 11:50 a.m. 4:10 p.m. Sábado A320 Dic. 18 Abril 16 Mazatlán – San Francisco 5:15 p.m. 8:01 p.m. Sábado A320 Dic. 18 Abril 16 San Francisco – Zihuatanejo 8:00 a.m. 2:15 p.m. Sábado A320 Dic. 18 Abril 16 Zihuatanejo – San Francisco 5:25 p.m. 8:11 p.m. Sábado A320

Todos los vuelos en horario local.

Alaska vuela a México desde 1988 y cubre ocho destinos en ese país desde la costa oeste de EE. UU.: Cancún, Ixtapa/Zihuatanejo, Loreto, Los Cabos, Manzanillo, Mazatlán, Puerto Vallarta y Guadalajara.

A bordo, los pasajeros disfrutan del increíble servicio al cliente por el que la aerolínea es conocida. Recientemente, Alaska amplió el servicio de alimentos y bebidas en sus vuelos, agregando más comidas inspiradas en la costa oeste en los asientos de Primera Clase, como ensalada de lima y chile guajillo con granos antiguos, y otros alimentos frescos adicionales en toda la cabina que se pueden reservar hasta con dos semanas de anticipación. Los pasajeros pueden relajarse y disfrutar de sus vacaciones con cerveza artesanal, vinos de la costa oeste y cócteles gratuitos en Primera Clase y Clase Premium, que también están disponibles para compra en la Cabina Principal.

Asimismo, los pasajeros pueden mantenerse conectados con Internet a bordo o Wi-Fi satelital disponible en la mayoría de los vuelos, ofreciendo una selección de más de 1,000 películas y programas de televisión que se pueden transmitir en un dispositivo personal de forma gratuita. Desde mediados de septiembre hasta mediados de octubre, Alaska Airlines celebrará contenidos de creadores latinos con una selección especial de entretenimiento.

Alaska mantiene su compromiso con la Atención de Otro Nivel para sus pasajeros y empleados mediante la implementación de más de 100 medidas para mantener los estándares más altos de seguridad, desde aviones limpios hasta aire limpio en la cabina (con sistemas de filtración de aire de grado hospitalario). Para la seguridad de todos a bordo, Alaska continúa aplicando la política del gobierno federal del uso de mascarillas o cubrebocas, incluso para aquellos que están vacunados.

Alaska es el miembro más reciente de la alianza oneworld®. Gracias a la alianza oneworld y sus socios adicionales, los pasajeros pueden viajar a más de 1,000 destinos alrededor del mundo. También pueden ganar y canjear millas con el Mileage PlanTM, el reconocido programa de lealtad de la aerolínea, al volar con las más de 20 aerolíneas socio y miembro de la alianza oneworld.

Acerca de Alaska Airlines

Alaska Airlines y sus socios regionales cubren más de 120 destinos en los Estados Unidos y en México, Canadá y Costa Rica. La aerolínea enfatiza la Atención de Otro Nivel para sus clientes, además de tarifas bajas, un servicio al cliente que le ha merecido muchos reconocimientos e iniciativas de sostenibilidad. Alaska es miembro de la alianza oneworld. Gracias a esta alianza global y a los socios adicionales de Alaska Airlines, los pasajeros pueden viajar a más de 1,000 destinos en más de 20 aerolíneas mientras ganan y canjean millas en vuelos a lugares alrededor del mundo. Obtenga más información sobre Alaska en newsroom.alaskaair.com y blog.alaskaair.com. Alaska Airlines y Horizon Air son subsidiarias de Alaska Air Group (NYSE: ALK).

Términos y condiciones

Venta de tarifa válida con hasta un 30% de descuento en boletos comprados antes del 14 de agosto de 2021 para viajes entre el 7 de septiembre de 2021 y el 9 de febrero de 2022 hacia y desde México. Aplican restricciones para ciertos días de la semana y fechas restringidas. Se pueden permitir cambios y reembolsos según las reglas aplicables para la tarifa. Una vez comprados, los boletos no son transferibles. Visite alaskaair.com para conocer los términos y condiciones completos.

