Estée Lauder contrata Karlie Kloss

As primeiras campanhas de Karlie serão lançadas no início de julho de 2018 em meios digitais, sociais, TV, lojas e material impresso para apoiar os icônicos produtos da Estée Lauder incluindo Pure Color Envy Sculpting Lipstick, Double Wear Stay-in-Place Makeup e o Revitalizing Supreme+ Global Anti-Aging Cell Power Creme. Estas campanhas foram filmadas por Josh Olins em Los Angeles e em Palm Springs.

A companhia de produções de Karlie, a Klossy production, também formará parceria com a Estée Lauder para criar o conteúdo de beleza próprio de Karlie para ser compartilhado com mais de 16 milhões de seguidores na sua plataforma social e na digital. O primeiro vídeo de Karlie está sendo lançado hoje, apresentando a atriz Danielle Lauder, bisneta da fundadora Estée Lauder. Com um roteiro divertido, nos bastidores, Danielle supervisiona Karlie durante seu primeiro dia de trabalho na matriz da Estée Lauder, na cidade de Nova York. Este é o primeiro de uma série de vídeos produzidos por Karlie, os quais serão lançados no seu canal no YouTube, Klossy, bem como nos canais digitais e sociais, tanto de Karlie quanto da Estée Lauder.

Para impulsionar o compromisso de Karlie na educação e criação de confiança da próxima geração de jovens mulheres, a Estée Lauder dará apoio à iniciativa Kode With Klossy, através de bolsas de estudos de codificação e eventos. Kode With Klossy é uma iniciativa filantrópica fundada por Karlie, em 2015, que organiza acampamentos gratuitos de treinamento em codificação, de duas semanas, durante o verão, para meninas de 13 a 18 anos, e promove uma comunidade nacional concentrada em aumentar as oportunidades de carreira em tecnologia para as garotas.

"Karlie é a Estée dos dias atuais e estamos muito contentes por dar-lhe as boas-vindas à marca Estée Lauder", disse Stephane de La Faverie, Presidente da Marca Global da Estée Lauder. "Karlie alcançou tremendo sucesso em sua carreira através de muito trabalho, primeiramente impressionando o mundo da moda e, depois, tornando-se uma personalidade da mídia e da TV e, agora, capacitando jovens mulheres para se tornarem futuras líderes em tecnologia. Sua paixão pela beleza, sua voz única e sua presença global na mídia social nos ajudarão a continuar a inspirar e nos conectar com as mulheres de todo o mundo".

"Karlie é perfeita para a Estée Lauder", disse Aerin Lauder, diretora de estilo e imagem da Estée Lauder. "Uma modelo de sucesso, empreendedora e fundadora da Kode With Klossy, Karlie é tão linda quanto qualificada. Estou muito empolgada por ela estar se unindo à marca".

"Unir-me à família Estée Lauder é um sonho que se torna realidade", disse Karlie Kloss. "Estou muito inspirada pelo legado e pelos valores da marca – desde o espírito empreendedor da própria Estée até o compromisso inigualável da empresa com a criação dos melhores produtos para as mulheres de todo o mundo. Não poderia estar mais orgulhosa e honrada por fazer parte de uma marca tão icônica".

Sobre Karlie Kloss

Karlie Kloss é uma supermodelo americana, garota da capa da revista Vogue por 36 vezes, empreendedora e filantropa. Criada em St. Louis, no estado do Missouri, Karlie foi descoberta em um desfile de moda beneficente local em 2006. Sua carreira rapidamente decolou, desfilando para os principais estilistas, incluindo Christian Dior, Alexander McQueen e Versace, entre dezenas de outros, e estrelando em diversas grandes campanhas globais incluindo adidas, Calvin Klein, Carolina Herrera e Swarovski. Karlie lançou a iniciativa Kode With Klossy em 2015 para capacitar garotas a aprenderem codificação e tornarem-se líderes em tecnologia. Karlie foi reconhecida na lista TIME 100 por seu trabalho filantrópico como fundadora da Kode With Klossy e apareceu nas capas das revistas Fast Company e Forbes por seu trabalho para ampliar a organização. Karlie fez, recentemente, incursões na mídia e na TV, apresentando a série em 6 capítulos da rede de TV Freeform, "Noite de cinema com Karlie Kloss" ('Movie Night With Karlie Kloss') e estreando como correspondente na primeira e na segunda temporadas da série original da Netflix "Bill Nye salva o mundo" ('Bill Nye Saves the World'). Karlie lançou seu canal Klossy no YouTube em 2015, o qual atraiu mais de 690.000 assinantes e mais de 33 milhões de visualizações. Através de suas plataformas combinadas de conteúdo, Karlie acumulou mais de 16,8 milhões de seguidores até o presente momento. Karlie também faz parte do conselho da Oath como consultora, juntamente com a presidente do conselho da Oath, Serena Williams e outros líderes da indústria.

Sobre Estée Lauder

Estée Lauder é a principal marca da The Estée Lauder Companies Inc. Fundada por Estée Lauder, uma das primeiras mulheres empreendedoras do mundo, hoje a marca mantém seu legado de criar os produtos mais inovadores, sofisticados e de alto desempenho para cuidados com a pele e maquiagem, além de fragrâncias icônicas – todos infundidos por profundo entendimento das necessidades e desejos das mulheres. Hoje, a Estée Lauder se envolve com as mulheres em mais de 150 países de todo o mundo e em dezenas de pontos de contato – desde as lojas até as plataformas digitais. Cada um desses relacionamentos reflete constantemente o poderoso e autêntico ponto de vista de mulher para mulher da Estée.

FONTE Estée Lauder

