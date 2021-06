Estée Lauder fecha contrato com aclamada modelo Adut Akech como nova embaixadora mundial da marca

NOVA YORK, 3 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Estée Lauder anunciou hoje que assinou contrato com uma das estrelas mais famosas do setor da moda, a modelo Adut Akech, como sua mais nova embaixadora mundial da marca. Adut participará de campanhas de maquiagem e produtos para cuidados da pele nas plataformas digitais e impressas, dentro das lojas e na TV, com suas primeiras campanhas marcadas para estreiar em julho de 2021. Adut se junta à atual lista de talentos globais da Estée Lauder que inclui Ana de Armas, Anok Yai, Bianca Brandolini D 'Adda, Carolyn Murphy, Diana Penty, Grace Elizabeth, Karlie Kloss, Kōki e Yang Mi.

Adut Akech junta-se à Estée Lauder

"A Adut é uma das maiores e mais influentes estrelas da moda", disse Stéphane de La Faverie, presidente do grupo, The Estée Lauder Companies & Global Brand President, Estée Lauder e AERIN. "Acreditamos que sua história, personalidade e beleza incríveis nos ajudarão a continuar a inspirar e conectar com nossos consumidores e a estabelecê-la como um ícone de beleza da sua geração."

"Fazer parte da família Estée Lauder é um sonho que se realiza", disse Adut Akech. "A Estée Lauder tem uma herança incrível, e a história da Sra. Estée Lauder continua a ser uma inspiração para as mulheres em todo o mundo. Assim como ela, espero inspirar meninas em todo o mundo a nunca desistirem de seguir seus sonhos."

Sobre a Adut Akech

Adut Akech é atualmente um dos talentos mais requisitados da indústria da moda, vencedora do cobiçado prêmio de modelo do ano no Fashion Awards em 2019 e incluída na lista TIME100 Next de 2019.

Nascida durante uma jornada para o campo de refugiados de Kakuma no Quênia, Adut é nativa do Sudão do Sul e viveu seus primeiros anos de vida como refugiada. Adut e sua família por fim emigraram para Adelaide, na Austrália, onde ela se juntou a uma agência de modelos local como estudante. Em 2016, ela foi escolhida como modelo exclusiva global para o show de estreia de Anthony Vaccarello na Yves Saint Laurent. Desde então, ela se tornou a musa de designers renomados, como Pierpaolo Piccioli da Valentino e o falecido Karl Lagerfeld da Chanel, também desfilou para Alexander McQueen, Calvin Klein, Miu Miu, Prada e muitos outros.

Adut participou de campanhas para Bottega Veneta, Chanel, Fendi, Givenchy, Marc Jacobs, Moschino, Saint Laurent, Valentino e Versace, entre outros. Ela também apareceu nas capas e em editoriais para a Vogue americana, a Vogue britânica, a Vogue italiana, a Vogue Austrália, a Vogue japonesa, a Vogue Paris, a Vogue Coreia, a I-D e muito mais, trabalhando com fotógrafos lendários como Steven Meisel, Inez & Vinoodh, Tyler Mitchell e Tim Walker. Ela é representada pela agência The Society Management New York.

Fora de sua carreira na moda, Adut começou recentemente a trabalhar com a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) para promover causas que apoiam refugiados em todo o mundo. Ela espera que sua própria história possa servir de inspiração para que muitos se tornem mais investidos no apoio à situação dos refugiados.

Sobre a Estée Lauder

A Estée Lauder é a marca principal da The Estée Lauder Companies Inc. Fundada por Estée Lauder, uma das primeiras mulheres empreendedoras do mundo, a marca continua hoje seu legado de criar produtos de maquiagem e cuidados da pele inovadores, sofisticados e de alto desempenho, além de fragrâncias icônicas. Tudo infundido com um profundo conhecimento das necessidades e dos desejos das mulheres. Atualmente, a Estée Lauder alcança mulheres em mais de 150 países e territórios em todo o mundo e em dezenas de pontos de contato, de lojas físicas a digitais. E cada um desses relacionamentos reflete consistentemente o poderoso e autêntico ponto de vista de mulher para mulher.

