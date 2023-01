Estrela de GameFi em ascensão de 2023: Bless Global com o inovador modelo P2O e mais de 2 milhões de jogadores pré-registrados

SEUL, Coreia do Sul, 6 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Recentemente, o AAA GameFi MMORPG Bless Global atingiu um marco de 2 milhões de jogadores pré-registrados. Esta é a primeira vez que o jogo anuncia informações atualizadas sobre o teste beta. A retenção do dia 1 durante o teste beta é de 94%, com um tempo online médio de 218 minutos. Este desempenho surpreendente evidencia que a Bless Global é realmente um produto AAA com perspectiva promissora para revitalizar o ecossistema do GameFi. Ambas as versões móveis (App Store e Google Play) e a versão para PC serão lançadas oficialmente em 10 de janeiro. A Bless Global será pioneira no PocketBuff, uma plataforma global de GameFi. Espera-se que o aguardado jogo faça um movimento surpreendente no tabuleiro de xadrez do GameFi global.

Modelo integrado P2E & P2O inovador

Bless Global é publicado pela Tigon Mobile, uma subsidiária da empresa listada na KOSDAQ Longtu Corea. Com base na visão de mundo original e no conteúdo do jogo para PC Bless, este MMORPG de nível AAA mantém a qualidade excepcional dos jogos Web2 enquanto integra um novo modelo de jogo Web3 P2O (Play to Own) com o conceito fundamental pague e ganhe (P2E). O novo modelo prioriza jogabilidade divertida, design de economia sustentável e autonomia através da propriedade NFT nas formas de ativos virtuais e no jogo.

Como o jogo permite que os jogadores criem seus personagens, equipamentos, montarias, skins e outros itens no jogo em NFTs, a interatividade e a jogabilidade dos ativos são levadas ao próximo nível.

Com histórias épicas e gráficos de nível de console, este AAA GameFi MMORPG retrata vividamente um impressionante mundo de fantasia medieval, proporcionando jogabilidade diversificada, incluindo masmorras estratégicas, batalhas PvP/ PvE, coleção de itens e outros sistemas de progressão. Concedendo aos jogadores o máximo de liberdade em masmorras de grupo, habilidades, personalização de personagens e escolhas de skins, o jogo também apresenta elementos como o metaverso, interação social e NFTs para avançar e expandir seu ecossistema de jogos. Está na vanguarda em vários aspectos: produção de jogos, design de modelos, design de mecânica e a lista continua.

$BLEC Emissão e Modelo Econômico

O lançamento inicial do $BLEC (um token utilitário projetado exclusivamente para a Bless Global) no PancakeSwap ocorreu em 5 de janeiro de 2023. Os jogadores podem seguir o Bless Global no Twitter para saber mais detalhes.

A oferta total de $BLEC é de 100.000.000. Enquanto 90% dele será lançado ano a ano e cunhado no jogo pelos jogadores, os 10% restantes são reservados para marketing, provisão de liquidez, recompensas de apostas e assim por diante. Os jogadores podem cunhar os Corestals que têm no jogo em fichas $BLEC ou abrir as Caixas Misteriosas especiais que compraram para obtê-los.

A oferta e emissão de $BLEC é elástica. O modelo interno de consumo de circulação de token, combinado com o modelo de deflação-liberação, pode garantir uma circulação de mercado lógica e estável e construir uma base de valor robusta.

Os cenários de consumo de $BLEC no jogo incluem:

Mystery Box

Consuma $BLEC para comprar $BLEC Mystery Boxes que contêm NFTs de alta demanda, extremamente raros e de edição limitada. O mercado PocketBuff é o único lugar que vende caixas misteriosas que contêm certos NFTs raros.

Corestals

Dissolva $BLEC em Corestals no jogo para aumentar o poder de batalha dos personagens e enriquecer sua experiência de jogo.

Guilda

Consumir $ BLEC para construir sua guilda e ajudar os membros da guilda para obter bônus Corestals.

Evento

Consumir ou apostar $BLEC para obter um bilhete de entrada para eventos externos e ganhar recompensas de eventos especiais.

Eventos especiais e recompensas

Como o Bless Global está prestes a ficar online, os jogadores agora podem se inscrever em eventos especiais para obter recompensas legais.

Faça o pré-registro através da loja e do site oficial para reivindicar vários Corestals e itens no jogo. Cunhar Corestals em $BLEC para ganhar. Convide amigos suficientes para pré-registrar através do site oficial para que você possa ganhar até 100 $BLEC. Use-o no PocketBuff para comprar diretamente NFTs no jogo ou as Mystery Boxes especiais para NFTs raros/altamente exigidos. Estes ativos NFT podem ser negociados no mercado. Siga a Bless Global em diferentes plataformas sociais e participe de eventos de rifa para ter a chance de ganhar um VIP PASS Platinum (no valor de 49,9 USDT).

DAO GameFi Union Estabelecido por PocketBuff

A PocketBuff, uma plataforma global de GameFi, começou a construir sua DAO GameFi Union com vários parceiros para melhorar o ecossistema de jogos Web3 e atrair jogadores da Web2 para participar. O título AAA Bless Global será o primeiro jogo disponível no PocketBuff. Anunciada publicamente, a plataforma GameFi já formou parcerias com as seguintes entidades.

A Bless Global será lançada oficialmente em 10 de janeiro de 2023. Para aqueles que estão interessados, por favor, siga Bless Global no Twitter para aprender sobre as últimas notícias e se inscrever para os próximos eventos!

Twitter: https://twitter.com/BlessGlobal

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/1977783/image_5020123_14012000.jpg

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/1977785/image_5020123_14012343.jpg

FONTE Longtukorea

