Estrella Jalisco y Sofía Reyes presentan la nueva Tropical Chamoy Michelada

"Al crecer en Monterrey, me encantaba agregar chamoy a los dulces y las frutas, brinda una chispa de nostalgia, ¡y ahora me fascina agregarlo en el borde de mis cervezas y micheladas! Me sorprendió cuando me enteré de que no estaba en el diccionario de inglés o español", expresó Sofía Reyes. "Estoy emocionada de ayudar a Estrella Jalisco a difundir lo maravilloso y complejo que es el sabor del chamoy, ¡y estoy ansiosa por leer todas las definiciones creativas que comparta la gente!".

Estrella Jalisco también cree que es momento de agregar un nuevo sabor al diccionario. Para ayudar a definir el sabor dulce, salado, picante y ácido de una vez por todas, Estrella Jalisco realiza una petición a Merriam-Webster para que agregue chamoy al diccionario. Se invita a los fanáticos a firmar la petición en change.org/definechamoy.

"Nuestra Tropical Chamoy Michelada es un sabor completamente nuevo para los consumidores norteamericanos en un producto listo para beber, diseñado para evocar una conexión moderna con la tradición mexicana", afirmó Jayden Kahl, director general de Estrella Jalisco, Anheuser Busch. "Pero aunque la gente ame el chamoy, muchos no saben cómo definirlo. A la vez que presentamos el sabor único y delicioso del chamoy a una audiencia más amplia, esperamos que más paladares saboreen un clásico mexicano, y darle el reconocimiento que merece".

La línea de productos de Estrella Jalisco creció un 47 % el año pasado, con un crecimiento de la lager Estrella Jalisco original de un 60 % hasta la fecha, así como las ampliaciones de los productos hasta un 29 % (IRI TUS MULC YTD que finalizaron el 21/03/21).

Puede encontrar la Tropical Chamoy Michelada en latas de 25 onzas en su tienda local y en sus plataformas favoritas de comercio electrónico. Siga nuestro recorrido para compartir el chamoy con el mundo en @EstrellaJalisco en Instagram y Twitter.

Acerca de Estrella Jalisco

Nacida en la capital cultural de Guadalajara, Jalisco hace más de 100 años, Estrella Jalisco es una cerveza lager tradicional y refrescante que se convierte cada vez más en la cerveza mexicana favorita entre los amantes de la cerveza. Estrella Jalisco se disfruta mejor en un vaso pilsner de boca ancha, y también se puede encontrar como micheladas listas para beber en sabores de mango, piña y chamoy tropical para disfrutar una opción sabrosa de un clásico mexicano. Lanzada en los EE. UU. en 2015, Estrella Jalisco cree que un mundo más colorido es un mundo más brillante, por eso es que la marca se comprometió a destinar un millón de dólares para iluminar a 100 comunidades en todo EE. UU. en 2025. Únase a nosotros para celebrar una vida colorida y descubrir lo que hace que Estrella Jalisco sea una verdadera y auténtica cerveza mexicana en www.EstrellaJalisco.com.

