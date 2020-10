Estrellas de "Viernes 13" y "Supernatural", junto a los invitados musicales Silversun Pickups, Filter y Beasto Blanco se unen a "Queen Mary Live: A Virtual Haunt & Music Fest"

LOS ÁNGELES, 14 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- ¡La Noche de brujas no se cancela! ¡The Dark Zone Network anuncia su evento paranormal virtual en vivo más grande hasta el momento! ¡El revolucionario e innovador equipo creativo de The Dark Zone Network (thedarkzone.tv) vuelve a hacerlo! En esta ocasión, los mismos anfitriones de programas de televisión sin precedentes como Ghost Hunters, Ghost Mine, Mountain Monsters, entre otros, emocionarán y entretendrán a los espectadores durante cuatro días completamente dedicados a cacerías de fantasmas y festividades de Noche de brujas, con música y celebraciones en el barco fantasma más embrujado del mundo, el Queen Mary. No se pierda el más reciente y MAYOR evento mundial virtual interactivo y completamente inmersivo transmitido en vivo: "The Queen Mary - LIVE: A Virtual Haunt and Music Fest!"

Nunca antes alguien había tenido acceso completo e ilimitado al Queen Mary. Ya que actualmente se encuentra cerrado al público, cada uno de los niveles y áreas embrujadas serán virtualmente accesibles para todos los que sigan la transmisión. Por primera vez, el barco fantasma más embrujado del mundo revelará sus secretos a la audiencia mundial de The Dark Zone.

Presentado por el reconocido aparicionista residente Aiden Sinclair, su compañera Becca Knight y Susan Slaughter de The Dark Zone, los espectadores disfrutarán de más cacerías de fantasmas durante estos cuatro días de las que jamás vieron en la mayoría de los programas de reality sobre cacerías de fantasmas. En esta experiencia completamente inmersiva e interactiva, los espectadores observarán la transmisión de las cámaras desde la seguridad de su casa, mientras buscan sombras, objetos que se mueven e incluso apariciones completas. Cuando los detecten, como siempre ocurre, se comunicarán directamente con The Dark Zone y los investigadores del lugar para decirles dónde deben buscar.

Debido a que se trata de su festividad favorita, The Dark Zone presentará una Noche de brujas completa y una celebración del Día de los muertos, todo transmitido en vivo. TDZ se enorgullece en anunciar las presentaciones musicales de Silversun Pickups, Filter, Beasto Blanco, Dead Sara, Metalachi y Sound Barrier, junto con las celebridades invitadas Kane Hodder (Jason de Viernes 13), Chad Lindberg (Supernatural), Calico Cooper (hija de Alice Cooper y cantante principal de Beasto Blanco) y Britton Buchanan (The Voice). Hasta habrá un concurso de disfraces virtual con entrega de premios. Ah, también habrá fantasmas... y cazafantasmas. Este evento contará con algunas de las personalidades más importantes de la comunidad paranormal de cacería de fantasmas, que investigarán en los rincones más profundos y oscuros del Queen Mary para buscar lo que hace ruido por las noches.

Ingrese a The Dark Zone del 29 de octubre al 1.° de noviembre para experimentar cuatro aterradoras noches de Halloween en el embrujado Queen Mary. Las entradas cuestan tan solo USD 19,99 para tener la oportunidad única de vivir este evento virtual completamente inmersivo en vivo. Visite www.thedarkzone.tv para comprar entradas y conocer más. La transmisión en vivo multicanal puede verse en Roku y en Apple TV.

