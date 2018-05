Estudar em Portugal pode até render um bom investimento imobiliário, segundo a Global Trust

"As famílias estão fazendo as contas e descobrindo que sai mais barato e é até financeiramente interessante comprar um imóvel para o filho morar durante os anos de estudo do que alugar. Isso acontece porque o mercado imobiliário de Lisboa deve continuar se valorizando entre 10% e 15% ao ano até 2023, o que significa que um bem adquirido hoje poderá ser vendido por quase o dobro do valor daqui a cinco anos", explica Cristianne Freudenfeld, sócia da Global Trust.

Outro fator muito importante a ser considerado é que um financiamento imobiliário em Portugal geralmente exige apenas 30% de entrada a uma taxa de juros de cerca de 2% ao ano. Ou seja, não é necessário se descapitalizar para comprar o apartamento e, como a valorização do imóvel fica bem acima da taxa de juros, o investimento ainda vai trazer retorno e economizar o dinheiro que seria pago no aluguel.

"Para que a estratégia funcione bem, no entanto, é importante observar alguns fatores, como o perfil do apartamento e sua localização. Para ter liquidez na hora de vender, é essencial escolher um bom ponto, de preferência com atratividade turística, que tem alta procura o ano todo. Apartamentos mais compactos também são mais fáceis de vender, além de serem os mais adequados para quem está indo sozinho para estudar", completa Cristianne Freudenfeld.

Quem tem interesse em saber mais sobre o assunto, a Global Trust oferece uma consultoria completa, acompanhando o cliente em cada etapa do processo de escolha e compra de um imóvel. Com uma análise independente e profissional, a empresa conta ainda com parceiros em áreas como assessoria financeira, cambial e jurídica.

FONTE Global Trust

