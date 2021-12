Estudiantes de DKU reciben prestigiosas becas Rhodes y Schwarzman

KUNSHAN, China, 22 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Dos estudiantes de la clase inaugural de la Universidad Duke Kunshan (DKU) fueron seleccionados como becarios de Rhodes y Schwartzman.

Ege Kaan Duman es el primer estudiante de DKU que recibe una beca Rhodes, el premio internacional de becas más antiguo del mundo, mientras que Wanying He es la primera estudiante en ser nombrada becaria Schwarzman.

Duman, quien estudia salud global, planea tomar una maestría en antropología médica, y sus intereses en investigación incluyen ética médica y narrativas médicas comparativas. Comentó que aspira a luchar por la salud y la atención médica en todo el mundo.

"Es un gran honor y una oportunidad única", expresó Duman, quien también es el primer estudiante de Turquía elegido a través de la circunscripción global. "Esencialmente, pude demostrar que se puede lograr algo grande a pesar de todo. Al mismo tiempo, es una enorme responsabilidad. Las personas ponen su confianza en uno para que vaya y cambie el mundo".

Wanying He, quien se graduará con una licenciatura en ciencia de datos el próximo verano, se encuentra entre los 151 becarios elegidos de entre casi 3.000 postulantes de todo el mundo que formarán parte de la séptima cohorte de becarios Schwarzman.

"Estoy muy emocionada por participar en este programa", afirmó. "Ya he conocido a muchos graduados y estudiantes actuales de Schwarzman y me he dado cuenta de que es una comunidad muy acogedora".

Scott MacEachern, vicerrector de asuntos académicos, manifestó estar orgulloso de ambos estudiantes y que espera poder inspirar a otros alumnos a esforzarse por alcanzar logros similares.

Cada año, Rhodes Trust elige alrededor de 100 estudiantes talentosos de todo el mundo para recibir las becas que cubren los costos de hasta tres años de estudios de posgrado en la Universidad de Oxford.

Los estudiantes son elegidos por su intelecto, carácter y compromiso con el servicio, entre otras cualidades. Entre los beneficiarios anteriores se encuentran el expresidente de los Estados Unidos Bill Clinton y los ganadores del Premio Nobel Michael Spence, Howard Florey y John Eccles.

El programa de becarios Schwarzman, uno de los premios de becas más selectivos del mundo, apoya a jóvenes líderes de China, los Estados Unidos y todo el mundo a estudiar en el moderno campus del Schwarzman College en la Universidad de Tsinghua, Pekín.

Los estudiantes son seleccionados por su potencial de liderazgo, espíritu emprendedor y deseo de comprender otras culturas. Los académicos desarrollan habilidades de liderazgo a través de una maestría financiada de un año en asuntos, con especializaciones en economía, estudios internacionales o política pública.

FUENTE Duke Kunshan University

